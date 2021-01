Še zadnja rešilna bilka za zakonca Trump?

Ta teden bodo ZDA doživele sklepni del novembrskih predsedniških in kongresnih volitev. Najprej se bodo v torek za zadnja dva sedeža v washingtonskem senatu v zvezni državi Georgii spopadli republikanski in demokratski kandidati: republikanska bogata senatorja David Perdue in Kelly Loeffler na eni strani in demokratska izzivalca, režiser dokumentarcev Jon Ossoff in duhovnik Raphael Warnock, na drugi strani.

Ankete dajejo prednost demokratskima izzivalcema

Georgia od 60. let prejšnjega stoletja velja za zvezno državo, ki je tradicionalno naklonjena republikancem, toda na novembrskih predsedniških volitvah je Biden premagal Trumpa. Po zadnjih javnomnenjskih anketah sta demokrata pred drugim krogom senatnih volitev v prednosti pred republikancema.

Tudi Trafalgar group, ki je naklonjen Trumpu in republikancem, je Ossoffu in Warnocku med 23. in 27. decembrom lani nameril prednost, sicer bolj tesno kot druge javnomnenjske agencije. Ne glede na ankete volitve v Georgii še zdaleč niso odločene.

Popolna oblast demokratov ali republikanska zavora

Spopad bo odločil, ali bodo republikanci ohranili prevlado v senatu, kar pomeni, da bodo lahko uspešno zavirali in ovirali delovanje demokratskega predsednika, ali pa bodo demokrati po Beli hiši in predstavniškem domu kongresa imeli oblast tudi v zelo pomembnem senatu.

Podpredsednik ZDA je tudi predsednik senata. MIke Pence bo tako kot predsednik senata ta teden uradno razglasil izid predsedniških volitev. Lahko Pence pri tem še zameša štrene Bidnu? Foto: Reuters

Ker imajo republikanci trenutno v 100-članskem senatu že 50 sedežev, demokrati pa 48, republikanci potrebujejo samo še en senatni sedež, medtem ko morajo demokrati, če hočejo prevzeti senat, dobiti oba sedeža. Tako bi izenačili razmerje moči in bi s pomočjo podpredsednice Kamale Harris, ki bo tudi predsednica senata, dobili na glasovanjih v senatu tesno večino.

Štetje elektorskih glasov v kongresu

V kongresu se bo v sredo in četrtek odvijal tudi sklepni del ameriške predsedniške sage, ki se je začela novembra lani, ko je demokrat Joe Biden dokaj prepričljivo premagal republikanca Donalda Trumpa.

Na skupnem zasedanju kongresa – predstavniškega doma in senata – se bodo uradno prešteli glasovi elektorjev, ki so 14. decembra lani dali 306 glasov Bidnu in 232 Trumpu. Toliko elektorskih glasov sta kandidata dobila tudi na volitvah 3. novembra lani, kar pomeni, da ni bilo nobenih prebežnih elektorjev, ki bi glasovali drugače, kot so odločili volivci po posameznih zveznih državah.

Trumpovo zavračanje poraza

Kot vemo, se je Trump kmalu po volitvah razglasil za zmagovalca, čeprav ogromno glasovnic, ki so prišle po pošti, sploh še niso začeli šteti. Demokrate je tudi obtožil volilnih goljufij.

Med tistimi, ki so najbolj glasni zagovorniki teorij zarot o množičnih in načrtnih volilnih goljufijah, ki so Trumpa oropale zmage, je odvetnica Sidney Powell. Trump naj bi celo premišljeval, da bi Powellovo imenoval za posebno preiskovalko volilnih goljufij. Foto: Reuters

Obenem je zahteval konec štetja glasovnic v zveznih državah, kjer je bil na začetku štetja glasovnic v prednosti, pa je ta prednost začela kopneti, in nadaljevanje štetja glasovnic v državah, kjer je zaostajal za Bidnom.

Tudi ko so ameriški mediji Bidna 7. decembra razglasili za novoizvoljenega predsednika, Trump ni želel priznati poraza, ampak je trmasto trdil, da je v resnici zmagal on.

Ker imajo ZDA zelo decentraliziran volilni sistem in nimajo kakšne volilne komisije na zvezni ravni, neformalno vlogo po volitvah na nacionalni ravni prevzamejo veliki mediji, ki so dovolj finančno močni za dopisniško mrežo, ki zbira podatke o izidih po posameznih zveznih državah in jih sporoča v tako imenovani decision desk, kjer so zbrani strokovnjaki, ki analizirajo podatke in na podlagi teh še pred uradnim končanjem vseh povolilnih postopkov po posameznih zveznih državah ugotovijo, kateri kandidat je zmagal v posamezni zvezni državi in koliko elektorjev ima kateri od kandidatov. Na podlagi tega mediji razglasijo oziroma obvestijo javnost, kateri kandidat je novi predsednik.

Po sodni poti do Bele hiše

Trump je tudi skušal na vse pretege izpodbijati izide volitev v posameznih ključnih zveznih državah po sodni poti, češ da je prihajalo do goljufij, zaradi katerih so mu ukradli zmago. Najprej so bile v ospredju teorije zarot o mrtvih volivcih, ki so glasovali za Bidna.

Ker ni težko ugotoviti, ali je kdo, ki je že umrl, volil 3. novembra (to pomeni, da je prišlo do goljufije in je nekdo oddal glas v imenu mrtvega), so te teorije zarote ponehale, saj niso odkrili nobenega takšnega primera.

Spodleteli poskusi Trumpovih odvetnikov

Nato so prišle v ospredje teorije zarote, po katerih naj bi Trumpu ukradli zmago s pomočjo naprav za elektronsko oddajo glasov (najbolj so se omenjale naprave Dominion). A so vsi Trumpovi pravni poskusi izpodbijanja izidov volitev, na čelu katerih je bil njegov osebni odvetnik Rudy Giuliani, eden za drugim padli v vodo.

Spodleteli poskus Teksasa

Demokrate, ki so Trumpove poskuse razveljavitev volitev po posameznih zveznih državah označevali za poskus državnega udara, je verjetno malce stisnilo pri srcu, ko je osemnajst republikanskih zveznih držav na čelu s Teksasom skušalo na zveznem vrhovnem sodišču razveljaviti volitve v štirih ključnih zveznih državah.

General Michael Flynn je bil prvi Trumpov svetovalec za nacionalno varnost, a je kmalu odstopil, ker je z ameriškim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kiseljakom razpravljal o sankcijah odhajajoče Obamove administracije proti Rusiji. Proti njemu je bila nato sprožena preiskava in tudi sodni postopek, ker je FBI zavajal glede svojih stikov s Kiseljakom. Flynn je najprej priznal zavajanje, a je nato priznanje umaknil. Trump je Flynna novembra lani pomilostil. Flynn naj bi na sestanku v Beli hiši 18. decembra lani Trumpu predlagal, naj v ključne zvezne države, v katerih je zmagal Biden, pošlje vojsko, s pomočjo katere bi v teh državah ponovil volitve. Foto: Reuters

A zvezno vrhovno sodišče, na katerem imajo konservativni sodniki večino (kar tri vrhovne sodnike je tja predlagal Trump), tožbe sploh ni vzelo v obravnavo, saj je pristojnost glede volitev v rokah posameznih zveznih državah, ki same določajo, kakšen bo sistem volitev. Niti druge zvezne države niti osrednja oblast v Washingtonu ne morejo posameznim zveznim državam narekovati, kako naj izvedejo volitve.

Elektorski kolegij glasuje za Bidna

14. decembra se je tako zbral elektorski kolegij (ta se ne zbere na enem mestu, ampak elektorji po posameznih zveznih državah oddajo svoje glasove v prestolnicah zveznih držav) in po elektorskih volitvah je Biden tudi uradno postal zmagovalec volitev. A Trump in njegovi zavezniki še niso vrgli puške v koruzo. V nekaterih zveznih državah so tako samooklicani alternativni elektorji glasovali za Trumpa. Na sestanku v Beli hiši 18. decembra lani pa so padali dokaj radikalni predlogi.

Vojno stanje v ZDA

Giuliani je Trumpu predlagal, naj zaseže naprave za elektronsko oddajo glasov, a je ministrstvo za domovinsko varnost pojasnilo, da nima pristojnosti za takšen poseg.

Še dlje je na sestanku šel upokojeni general Michael Flynn, Trumpov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost, ki je po poročanju ameriških medijev Trumpu predlagal, naj razglasi vojno stanje in s pomočjo vojske izpelje ponovne volitve. Trump je pozneje na Twitterju zanikal, da so razpravljali o uvedbi vojnega stanja.

Bodo pri štetju glasov v kongresu zapleti?

Tako bo zdaj sklepno dejanje štetje elektorskih glasov na Kapitolu. To je bilo do zdaj zgolj formalno dejanje brez kakšnih večjih zapletov, a letos verjetno temu ne bo tako. Člani kongresa namreč lahko oporekajo volilnim izidom po posameznih zveznih državah.

Ko bo kongres ta teden začel šteti elektorske glasove, se bodo v Washingtonu znova zbrali Trumpovi podporniki. Foto: Reuters

Če bosta to pisno zahtevala vsaj po en član predstavniškega doma in en član senata, bosta o tem predstavniški dom in senat morala glasovati. Razveljavitev elektorskih glasov iz posamezne države morata potem potrditi tako predstavniški dom kot senat. Ker imajo republikanci večino samo v senatu, je razveljavitev glasov že teoretično nemogoča.

Enajst republikanskih senatorjev na čelu s teksaškim senatorjem Tedom Cruzom je že napovedalo, da bodo nasprotovali potrditvi elektorskih glasov. Ti senatorji zahtevajo desetdnevni odlog, da bi lahko preiskali Trumpove obtožbe o volilnih goljufijah.

Lahko Pence Trumpa razglasi za zmagovalca volitev?

Ko je štetje glasov v kongresu končano, bo predsednik senata Mike Pence formalno razglasil izide predsedniških volitev. Tudi tukaj Trumpovi podporniki iščejo rešilno bilko, saj je republikanski kongresnik iz Teksasa Louie Gohmert od Pencea zahteval, naj on odloči, kateri elektorski glasovi se bodo šteli, in tako Trumpu omogoči drugi predsedniški mandat, v kar pa Pence menda ni privolil.