Pred napotitvijo v Chicago v Illinoisu že 200 pripadnikov nacionalne garde

V ameriško zvezno državo Illinois je pred predvideno napotitvijo v Chicago prispelo 200 pripadnikov nacionalne garde iz Teksasa, je v torek povedal neimenovani predstavnik Pentagona. Njihovo napotitev je v nedeljo kljub nasprotovanju lokalnih oblasti pod vodstvom demokratov odobril predsednik ZDA Donald Trump.

Neimenovani predstavnik Pentagona je povedal, da bo naloga 200 rezervistov iz Teksasa, da za začetno obdobje 60 dni zaščitijo zvezne uradnike in premoženje zvezne države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trenutno so nameščeni v vojaškem oporišču v Elwoodu, ki je okoli uro vožnje stran od središča Chicaga.

Chicago je po Los Angelesu in Washingtonu še eno ameriško mesto pod vodstvom demokratov, v katerega namerava Trump napotiti nacionalno gardo. Njihovo napotitev je sicer odobril tudi za Portland in Memphis. Chicago je že več let izpostavljal kot leglo nasilja in kriminala v ZDA, odločitev pa sprejel po tem, ko je v soboto v mestu zvezni agent ustrelil domnevno oboroženega voznika. V nedeljo je odobril napotitev 300 pripadnikov nacionalne garde v Chicago.

Trumpa obtožili, da incident uporablja za izgovor za napotitev vojske

To je storil kljub nasprotovanju guvernerja države JB Pritzkerja, ki trdi, da ni nobene potrebe po vojski na ulicah. Zakonitost odloka sedaj pred sodiščem izpodbijajo mestne oblasti in oblasti zvezne države Illinois, ki jih vodijo demokrati. Trumpa so obtožili, da je bil omenjeni incident samo izgovor za napotitev vojske. "Američani, ne glede na to, kje živijo, ne bi smeli živeti pod grožnjo okupacije ameriške vojske, še manj pa zato, ker je njihovo mesto ali država padla v nemilost predsednika," so izpostavili v pritožbi. Zvezni sodnik o pritožbi še ni odločal, je pa za četrtek sklical obravnavo.

Minuli konec tedna je sodnica začasno blokirala Trumpov načrt o namestitvi nacionalne garde v Portlandu zaradi protestov proti operacijam agentov zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice). Razsodila je, da relativno majhni protesti z ničemer ne opravičujejo namestitve zveznih sil, kar da lahko škoduje suverenosti države Oregon. Trumpova vlada se je na odločitev pritožila, v pričakovanju odločitve pa v Portlandu že namestila 200 pripadnikov nacionalne garde Kalifornije.

Trump opozoril, da razmišlja o uvedbi izrednih razmer

Trump je nato v ponedeljek opozoril, da razmišlja o uvedbi izrednih razmer v ameriških mestih pod vodstvom demokratov, kjer se oblasti upirajo napotitvi nacionalne garde. Omenil je zakon proti vstaji iz leta 1807, ki predsedniku omogoča vojaški prevzem mest in zveznih držav, če ugotovi, da se tam dogaja upor proti zvezni oblasti. "Ta zakon imamo z razlogom in ga bom uporabil, če bo treba," je dejal.