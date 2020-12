Melania Trump naj bi že zapuščala Belo hišo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva dama ZDA Melania Trump naj bi v nasprotju s svojim možem, predsednikom Donaldom Trumpom, sprejela realnost njegovega poraza na volitvah ter se po poročanju televizije CNN pripravlja na odhod iz Bele hiše in selitev domov v Mar-a-Lago na Floridi in v New York.