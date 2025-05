Ruski vojak obupano roti Putina: Pobijajo naše ranjence

V svojem videoapelu veteran obtožuje poveljnika vzhodnega vojaškega okrožja, generalpodpolkovnika Andreja Ivanajeva, in generalpodpolkovnika Jurija Grekova sodelovanja s koruptivnimi častniki in bogatenja na račun navadnih vojakov, piše švicarski medij Watson.

Zamenjava častnika, ki ni želel podkupovati

Natančneje, generala naj bi odpustila nekdanjega poveljnika bataljona Alekseja Kločkova (z vzdevkom Čekist), ker ni hotel prodati humanitarne pomoči ali podkupiti višjih uradnikov. Kločkov je med svojimi možmi veljal za poštenega in spoštovanega.

Njegov naslednik, Kurabek Abdulajevič Karajev, ki sta ga imenovala oba generala, naj bi že imel ustrezno kazensko evidenco. Zdaj v enoti vodi koruptiven sistem, ki izkorišča lastne vojake in dobiček predaja dvema generaloma.

Ruski častnik preprodaja humanitarno pomoč

Glede na videoposnetek je Karajev med drugim zasegel humanitarno pomoč, drone in opremo, ki so jo darovali prostovoljci ali sorodniki, in jih posredoval v svoje trgovine.

Vojaki bataljona so bili nato prisiljeni kupiti opremo za napotitev na fronto. Prav tako so bile pravice do dopusta in vladne nagrade na voljo le v zameno za podkupnine. Počitniški bon naj bi stal 300 tisoč rubljev, kar je enakovredno približno 3.090 švicarskim frankom (nekaj več kot 3.300 evrov).

Pobijajo lastne ranjene vojake

Toda obtožbe v videopozivu segajo še dlje: Karajev in njegovi častniki naj bi celo ukazali, naj ubijajo ranjene tovariše in poročajo o njihovi smrti, da bi lahko hitreje zahtevali nove nadomestne vojake. Ko so moški to zavrnili, so namestniki poveljnikov sami izvedli poboje. Da bi si zagotovil položaj na čelu bataljona, se je Karajev obdal z osebnimi telesnimi stražarji.

Nekdanji vojak, ki je zaradi omenjenih dogodkov dezertiral, je neposredno pozval Putina, naj Karajeva in njegova zaščitnika Grekova in Ivanajeva pokliče na odgovornost: "Zakaj se (Karajev) izogne ​​vsemu? Na nikogar drugega se ne moremo zanesti – samo na vas." Njegovo videosporočilo so delili tudi na različnih drugih družbenih omrežjih, še piše Watson.