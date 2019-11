Protesti v Čilu vse bolj nasilni

Protesti, v katerih prebivalci Čila opozarjajo na neenakosti in ki so bili do zdaj večinoma mirni, se zaostrujejo in postajajo vse bolj nasilni. Protestniki plenijo cerkve v Čilu, uničujejo in zažigajo cerkvene umetnine.

Trg Plaza italia v Santiagu je že tedne osrednje prizorišče in zbirališče množičnih protestov, a včeraj so postali še posebej nasilni, ko je skupina zakritih protestnikov začela pleniti tamkajšnjo cerkev La Asuncion. Dragocenosti so odnesli iz cerkve in jih zažgali, poroča DailyMail.

Foto: Reuters

Protesti, v katerih po vsej državi zahtevajo številne spremembe, so do zdaj zahtevali že 20 žrtev in najmanj 2.500 poškodovanih.

Množice vzklikajo svoja sporočila, mahajo s transparenti in čilsko zastavo ter svetijo z lučmi svojih telefonov.

Protestniki so se spopadli tudi s policijo. Obmetavali so jih s kamenjem, granitnimi kockami in drugim materialom, medtem ko se je policija odzvala s solzivcem in vodnimi topovi.

