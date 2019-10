V nasilju na protestih v Čilu trije mrtvi #foto #video

V nasilju na protestih v Čilu so bili v soboto ubiti najmanj trije ljudje. Umrli so v požaru v veleblagovnici, ki so ga zanetili protestniki. Razmere v Santiagu de Chile se tudi ne umirjajo, čeprav je predsednik v petek v prestolnici razglasil izredne razmere.

Protesti so pred tednom dni izbruhnili zaradi povišanja cen vozovnic javnega prevoza, v petek pa so se nato sprevrgli v izgrede in spopade protestnikov s policijo. V mestu je zavladal kaos in predsednik Sebastian Pinera je v petek zvečer razglasil izredne razmere.

Protestni val se širi po državi

Protestniki od petka ropajo in plenijo trgovine, hkrati pa jih tudi požigajo. Podobno je bilo tudi v veleblagovnici, ki je v lasti ameriške verige Walmart; protestniki so jo oplenili, nato pa podtaknili ogenj.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

A v tem požaru sta dva človeka umrla, še tretji pa je pozneje za posledicami požara umrl v bolnišnici. To so prve smrtne žrtve izgredov v čilski prestolnici. Protesti se sicer širijo tudi drugod po državi. Tako sta v soboto izredne razmere razglasila tudi župana pokrajin Valparaiso in Concepcion.

Čile je ena najbogatejših latinskoameriških držav, obenem pa država, kjer vlada morda največja družbena neenakost. Frustracije zaradi visokih življenjskih stroškov so postale v Santiagu ena od najpomembnejših političnih tem in sprožile pozive k reformam davčnega sistema, delovne zakonodaje ter pokojninskega sistema.