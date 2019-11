Protesti v Hongkongu terjali prvo smrtno žrtev

Hongkonški študent, ki je med spopadi s policijo pred dnevi padel na glavo in se hudo poškodoval, je danes umrl. To je v Hongkongu sprožilo nov val ogorčenja med protestnim gibanjem in strah pred novimi nemiri, ki v mestu trajajo že pet mesecev.

Iz bolnišnice, v kateri se je zdravil 22-letni Alex Chow, so sporočili, da so študenta računalništva danes zjutraj razglasili za mrtvega. Nezavestnega Chowa so v bolnišnico prepeljali v ponedeljek zgodaj zjutraj po nočnih spopadih med policijo in protestniki. Našli so ga v parkirni hiši, kjer je ležal v mlaki krvi. Ugotovili so, da je padel s tretjega v drugo nadstropje.

Prva žrtev protestov v Hongkongu

Pred tem so policisti proti parkirni hiši izstrelili solzivec, saj so jih protestniki iz zgradbe obmetavali z različnimi predmeti. Policija je potrdila, da so policisti blizu parkirne hiše res uporabili solzivec, da bi razgnali protestnike. Ob tem je zatrdila, da je bila uporaba solzivca upravičena.

Protestniki v Hongkongu na ulicah vztrajajo že pet mesecev. Foto: Reuters

Čeprav natančno sosledje dogodkov, ki so pripeljali do Chowovega padca, ni povsem jasno, gre za prvo smrtno žrtev med pet mesecev trajajočimi protesti proti vse večjemu vplivu Pekinga in za več demokratičnih svoboščin v tej nekdanji britanski koloniji.

Smrt študenta sprožila nov val ogorčenja med protestniki

Smrt mladeniča je sprožila ogorčenje in izraze sožalja med pripadniki protestnega gibanja. "Danes žalujemo ob izgubi borca za svobodo v Hongkongu," je na Twitterju zapisal znani aktivist Joshua Wong. "Nikogar ne bomo pustili za seboj. Kar smo začeli skupaj, bomo končali skupaj. Glede na izgube, ki jih je v zadnjem mesecu pretrpela hongkonška družba, mora vlada plačati ceno," je dodal. Na spletnih forumih se vrstijo pozivi, naj se prebivalci zvečer množično udeležijo slovesnosti v spomin na Chowa.