V Hongkongu moški z nožem ranil politika #video

Neki moški je danes v Hongkongu z nožem ranil politika, ki je goreč zagovornik politike Pekinga, medtem ko se v mestu še naprej vrstijo prodemokratični protesti in nasilje. V incidentu sta bila ranjena še ena oseba in napadalec.

Kraj, na katerem je moški ranil politika.

Prosil ga je za fotografijo

Moški se je danes s šopkom rož v rokah približal poslancu Juniusu Hoju, ko je ta nagovarjal svoje volivce v kraju Tuen Mun na obrobju Hongkonga. Glede na posnetke, ki so zaokrožili po spletu, je moški Hoju predal rože in prosil za fotografijo z njim, nakar ga je z nožem zabodel v prsi.

Vir pri policiji je potrdil, da je Ho utrpel rano na levi strani prsnega koša in da so napadalca aretirali. Politik je bil pri zavesti, ko so ga z rešilcev odpeljali v bolnišnico. Incident se je zgodil ravno v času, ko je voditeljica Hongkonga Carrie Lam sklenila vrsto srečanja na celinski Kitajski. Med drugim se je v nedeljo sestala s predsednikom Xi Jinpingom, ki je podprl Lamovo.

Foto: Reuters

"Predsednik Xi zaupa in podpira mene in hongkonško vlado, kar je še okrepilo našo odločnost, da zaustavimo nasilje in omejimo kaos," je dejala Lamova v torek, ko se je v Pekingu srečala s podpremierjem Han Zhengom.

Protesti trajajo že peti mesec

Hongkong že pet mesecev pretresajo protesti, ki so občasno tudi nasilni, ravno v nedeljo je moški z nožem napadel protestnike in lokalnega politika. Sprva je šlo v okviru protestov za nasprotovanje predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, zdaj pa gre za splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje.

Peking doslej sicer ni kazal pripravljenosti, da bi izpolnil zahteve demonstrantov po večjih demokratičnih svoboščinah. Vendar pa tudi protestniki vztrajajo, saj se na ulice podajajo že 22 koncev tedna zaporedoma.

Foto: Reuters

Nasilnim protestom med protestniki in policijo, ki trajajo že peti mesec, ni videti konca. Protestniki kljub uradni prepovedi še vedno nosijo maske.