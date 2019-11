Policija v Hongkongu še naprej s solzivcem in vodnimi topovi nad protestnike

Policija v Hongkongu je s solzivcem in vodnimi topovi danes razgnala na tisoče protestnikov, ki so se zbrali kljub svarilom Pekinga, da bo Kitajska zagotovila stabilnost Hongkonga, ki ga že več mesecev pretresajo protesti z zahtevami po več demokratičnih svoboščinah.

Policija je s solzivcem hitro razgnala protestnike, ki so se zbrali v parku Victoria in ki niso upoštevali opozoril, da naj zapustijo protestni shod. Protestniki, mnogi oblečeni v črno in kljub prepovedi z maskami na obrazu, so se nato razpršili po glavnih ulicah priljubljenega nakupovalnega središča z luksuznimi trgovinami Causeway Bay.

Pri tem so izbruhnili tudi spopadi med policijo in skupino protestnikov, ki je blokirala ceste in uničevala trgovine. Med drugim naj bi uničili tudi okna prostorov kitajske državne tiskovne agencije Xinhua in na vhodu v stavbo zanetili požar. To je prvič v petih mesecih protestov, da je bila tiskovna agencija tarča nasilja protestnikov.

Policija je aretirala več ljudi

Današnji protesti so potekali kljub svarilu iz Pekinga, kjer je vodstvo kitajske komunistične partije ob koncu zasedanja v četrtek sporočilo, da bo Kitajska zagotovila stabilnost Hongkonga. Vodstvo je med drugim sklenilo, da je to posebno upravno območje "treba upravljati strogo v skladu z ustavo in temeljnim zakonom ter zaščititi dolgoročno blaginjo in stabilnost Hongkonga".

Hongkong že več mesecev pretresajo protesti, ki so občasno tudi nasilni. Sprva je šlo za nasprotovanje predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, zdaj pa gre za splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje.