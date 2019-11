Protesti v Hongkongu: lokalnemu politiku odgriznili uho #foto #video

V Hongkongu se tudi danes nadaljujejo protesti, ki jih spremljajo nasilje ter spopadi med protestniki in policijo. Nemiri so izbruhnili v več nakupovalnih središčih po mestu, dan pa se je končal z brutalnim napadom z nožem pred enim od nakupovalnih centrov, v katerem je bilo ranjenih šest ljudi.

Dr Andrew Chiu was assaulted in his constituency, Taikoo

Plaza,and his left ear was cut, attacked by pro-nationalist.

Prenos dogajanja, ki ga je objavila televizija RTHK, je med drugim pokazal lokalnega politika Andrewa Chiuja, ki je imel močno poškodovano uho, ki naj bi mu ga odgriznili. Še eden od prisotnih je nezavesten ležal v mlaki krvi.

V napadu z nožem ranjenih šest ljudi

Omenjena televizija je poročala, da je napadalec govoril mandarinščino, sicer prevladujoči jezik na Kitajskem, in da se je z žrtvami, preden jih je napadel z nožem, prerekal o politiki. Policija je potrdila, da je bilo ranjenih šest ljudi, od tega štirje moški in dve ženski, tri ljudi pa so aretirali. Drugih podrobnosti preiskovalci niso razkrili.

Peking ne kaže pripravljenosti, da bi izpolnil zahteve demonstrantov

Hongkong že več mesecev pretresajo protesti, ki so občasno tudi nasilni. Sprva so protestniki nasprotovali predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, zdaj pa protestirajo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje.

Peking do zdaj sicer ni kazal pripravljenosti, da bi izpolnil zahteve demonstrantov po večjih demokratičnih svoboščinah, čeprav protestniki na ulicah vztrajajo že 22. zaporedni konec tedna.