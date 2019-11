V Iraku največji protivladni protesti do zdaj #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Iraku se je v petek na ulice zgrnilo na stotisoče ljudi, ki so protestirali proti korupciji oblasti ter zahtevali odstop vlade in razpustitev parlamenta. Protestniki so se zbrali na osrednjem trgu Tahrir v središču prestolnice Bagdad na do zdaj največjih protivladnih protestih od izbruha demonstracij pred enim mesecem.

Na petkovih protestih je bilo ranjenih okoli 350 ljudi, potem ko so varnostne sile na protestnike streljale z gumijastimi naboji in granatami s solzivcem, da bi jih odgnale od mostu, ki vodi do t. i. zelenega območja, kjer je sedež iraške vlade.

Protestniki so tudi kritizirali vmešavanje Irana v iraške zadeve

Oglasil se je tudi najvišji iraški šiitski verski vodja, ajatola Ali Al Sistani, ki je med redno petkovo molitvijo posvaril tuje sile pred vmešavanjem v protivladne proteste v Iraku. Ti kljub obljubam vlade o reformah vstopajo že v drugi mesec in so do zdaj zahtevali več kot 250 mrtvih, deset tisoč ljudi pa je bilo v njih ranjenih.

Al Sistani je posvaril pred tem, da bi Irak potisnili "v brezno razprtij". Verski vodja, ki ima v državi velik vpliv, je to izrekel le dan po tistem, ko je iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, protestnike v Iraku in tudi v Libanonu pozval k zakonitemu delovanju, odgovornost za proteste pa pripisal ZDA in njihovim zaveznikom.

V petek se je na proteste v Iraku odzval tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki je iraško vlado pozval, naj "prisluhne legitimnim zahtevam iraškega ljudstva". Dodal je, da uradni preiskavi o nasilnem zatrtju protestov v preteklem mesecu primanjkuje zadostne verodostojnosti.