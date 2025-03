Pomembna odločitev: bo to ustavilo ruski napad na Poljsko in baltske države?

Obrambni ministri Poljske in treh baltskih držav so se danes zavzeli za odstop od Ottawske pogodbe o prepovedi protipehotnih min. Pri tem so opozorili, da so vojaške grožnje članicam zveze Nato, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, vse večje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odstop od pogodbe iz leta 1997, ki jo je ratificiralo ali k njej pristopilo več kot 160 držav, ne pa tudi Rusija, bo Poljski in trem baltskim državam omogočil, da ponovno začnejo kopičiti mine.

Strah pred napadom iz Rusije in Belorusije

"Vojaške grožnje državam članicam Nata, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, so se znatno povečale," so obrambni ministri Poljske, Litve, Latvije in Estonije zapisali v skupni izjavi. "S to odločitvijo pošiljamo jasno sporočilo: naše države so pripravljene in lahko uporabijo vse potrebne ukrepe za obrambo naših varnostnih potreb," so poudarili obrambni ministri.

Skupna izjava obrambnih ministrov Poljske in baltskih držav:

We are seriously examining all options to strengthen Latvia's defence and deterrence capabilities. The Defence Ministers of 🇱🇻 Latvia, 🇪🇪 Estonia, 🇱🇹 Lithuania and 🇵🇱 Poland have jointly decided on a regional level to reinforce our border by recommending withdrawal from the… pic.twitter.com/q44t1yoL76 — Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 18, 2025

Načrtovani umik iz konvencije je bil storjen, da bi omogočili učinkovito zaščito meja regije, je po poročanju Reutersa v ločeni izjavi dejala litovska obrambna ministrica Dovile Šakaliene.

O odstopu od pogodbe države razmišljale že dalj časa

Estonski obrambni minister Hanno Pevkur je medtem dejal, da trenutno ne načrtujejo razvoja, kopičenja zalog ali uporabe protipehotnih min. "Estonija in naši regionalni zavezniki ostajajo zavezani spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in zaščiti civilistov tudi po odstopu od Ottawske konvencije," je še dodal.

Protipehotna mina. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Poljski premier Donald Tusk je že v začetku meseca napovedal, da bo Varšava začela sprejemati ukrepe za odstop od pogodbe. Poljska ter Litva, Latvija in Estonija že dolgo razmišljajo o odstopu in so želele glede tega sprejeti skupno, regionalno odločitev, poroča bruseljski medij Politico.

O izstopu iz konvencije razmišlja tudi Finska

Kot je znano, je Finska že decembra sporočila, da razmišlja tudi o izstopu iz mednarodnega sporazuma zaradi ruske uporabe takšnega orožja v Ukrajini.