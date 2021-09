Orban in Babiš kritizirala evropsko politiko #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski premier Viktor Orban je danes prispel na obisk na Češko, da bi pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo na Češkem 8. in 9. oktobra, podprl sedanjega češkega premierja Andreja Babiša. V pogovorih sta največ časa namenila vprašanju nezakonitih migracij in ostro kritizirala politiko Evropske komisije.

"Prihodnost Evrope so naši otroci, naše družine," je dejal Andrej Babiš v svojem volilnem okrožju v kraju Usti nad Labem na severu države, kjer je sprejel madžarskega kolega.

Babiš je pohvalil madžarsko varovanje meje s Srbijo. "Če tam ne bi bilo žice, bi najkrajša pot do socialnih transferjev v Nemčiji vodila skozi Češko," je dejal. Foto: Reuters

Ne strinjata se z migrantsko politiko

Skupaj z Viktorjem Orbanom sta bila kritična predvsem glede načrtov Evropske komisije za uvedbo mehanizma porazdeljevanja migrantov po državah članicah EU. Predvsem bi morala EU narediti več v boju proti tihotapcem ljudi, ki v "nemških in avstrijskih avtomobilih čakajo na stranke".

Orban je ob tem opozoril, da bi se zaradi talibanskega prevzema oblasti v Afganistanu proti Evropi lahko podali milijoni Afganistancev, česar ne bi smeli dopustiti.

V boj proti trgovanju z emisijami

Kritizirala sta tudi podnebno politiko EU. "Vsi bomo več plačevali, kar pa je treba preprečiti," je dejal Orban. Z Babišem sta sklenila zavezništvo za boj proti sistemu trgovanja z emisijami v EU, ki ga bi bilo treba nujno spremeniti, je še dejal madžarski premier.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Babiš in njegova desno populistična stranka Ano sta na dobri poti, da na prihajajočih parlamentarnih volitvah znova osvojita mandat za vodenje vlade. Glede na javnomnenjske raziskave se stranki obeta okoli 24 odstotkov glasov, a blizu so tudi konservativno združenje Spolu s 23 odstotki ter zavezništvo piratov in Državljanske liste, ki se jim obeta okoli 20 odstotkov glasov.