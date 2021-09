Janša: Madžarski razvoj je občudovanja vreden #foto #video

Dogodka se je udeležil tudi madžarski premier Viktor Orban, saj je Madžarska letošnja partnerica sejma.

"Imamo najboljše sodelovanje vseh časov"

Ob sejmu je danes po več letih znova potekala tudi skupna seja obeh vlad. "Odlična ideja je bila, da smo znova sklicali skupno sejo obeh vlad. Dejstvo, da imamo to skupno sejo, jasno kaže na to, da imamo najboljše sodelovanje vseh časov med Madžarsko in Slovenijo," je dejal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

"Vlada vlaga veliko naporov za zagotavljanje privlačnega poslovnega okolja za tuje naložbe, lotila se je tudi davčnih sprememb in odprave birokratskih ovir. Okolje, v katerem deluje gospodarstvo, namerava posodobiti. V drugem četrtletju je imela Slovenija rekordno gospodarsko rast, soočamo pa se s strukturnimi težavami, ker nam primanjkuje kvalificirane delovne sile," je v nagovoru izpostavil Janša.

"Ko spremljamo številke madžarskih vlaganj v investicije, gospodarske rasti, je to vse občudovanja vredno. Imate izjemne gospodarske rezultate, čestitke tudi za pozitivne premike pri demografski politiki," je dejal Janša in napovedal, da bodo danes z madžarsko vlado podpisali vrsto pomembnih dogovorov.

🇸🇮🤝🇭🇺 Predsednika vlade @JJansaSDS in Viktor Orban sta podpisala pismo o nameri med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje. pic.twitter.com/rZeu19nIxT — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 15, 2021

Orban: Slovenija je za nas izjemno zanimiva

Madžarski premier Orban je v nagovoru dejal, da je leto z gospodarskega stališča neke vrste mejnik. Na Madžarskem tako ocenjujejo, da se vzpostavlja novo svetovno gospodarsko obdobje, čeprav to še ni vsem jasno. Po njegovih besedah je pandemija povzročila hudo gospodarsko krizo, na globalni ravni je službo izgubilo 114 milijonov ljudi, naložbe so upadle za 41 odstotkov, svetovna trgovinska izmenjava se je zmanjšala za pet odstotkov, na stotine tovarn je bilo zaprtih.

"Madžari menimo, da se začenja novo gospodarsko obdobje, ki se začenja z novim izjemnim tekmovanjem, kar pomeni, da je treba ponovno razdeliti vire. Tovarn ne bodo zagnali tam, kjer so jih zaprli, investitorji iščejo lokacije, ki omogočajo večjo uspešnost, in Madžarska se je tudi prijavila v to tekmo," je poudaril Orban.

Dodal je, da na Madžarskem vedno z zanimanjem spremljajo razmere v Sloveniji, ki je zanje izjemno zanimiva država, tudi vse več madžarskih turistov prihaja v Slovenijo. Orban nikoli ni razumel, zakaj mednarodna politika za Slovenijo uporablja izraz Balkan. Madžari imajo namreč Slovenijo za srednjeevropsko državo. Prepričan je, da bosta ob sodelovanju in z združenimi močmi Slovenija in Madžarska zmagovalki tega novega obdobja.

"Slovenija in Madžarska sta v pravi slogi, to smo dosegli ob pravemu času na pragu novega obdobja svetovnega gospodarstva," je dejal Orban.

Janša tudi o zapiranju države

V nagovoru je Janša ocenil, da smo večje preizkušnje, ki jih je prinesla epidemija, prestali in da optimistično gledamo naprej. "Veliko smo investirali v cepiva, to je treba zdaj izkoristiti, saj nam je lani koronakriza dala dobro lekcijo. Razgalili so se nekateri dejavniki slabega poslovnega okolja. Če se cepimo, ne bo treba ponovno zapreti države," je opozoril.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Branko Meh je medtem poudaril pomen sejma Mos za obrtnike in podjetnike ter izpostavil vpliv epidemije na malo gospodarstvo. "Epidemija ni vplivala samo na sejemsko dejavnost, temveč na večino obrtnikov in podjetnikov, zlasti na tiste v storitvenih dejavnostih," je dejal po navedbah zbornice. "Za nami je izjemno težko obdobje, polno negotovosti in sprememb na področju poslovanja in zaposlovanja. Iskreno upam in si želim, da nas podobna usoda, torej zapiranje malega gospodarstva, ne bo doletela nikoli več. Tega si enostavno ne moremo privoščiti," je poudaril.