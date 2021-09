Janša opozoril, kaj je najbolj pomembno za konec covidne krize

Premier Janez Janša je v današnjem nagovoru na zasedanju regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo poudaril pomen pripravljenosti in učinkovite odzivnosti na bodoče zdravstvene krize. Izpostavil je še pomen znanosti in solidarnosti v boju proti pandemiji covida-19, so sporočili iz premierjevega kabineta.

"Ključni besedi krize zaradi covida-19 sta znanost in solidarnost. Z združevanjem svojih znanstvenih in tehnoloških zmogljivosti smo se uspeli zelo hitro odzvati, vendar za dolgoročno zmago v tem boju zdaj potrebujemo solidarnost na svetovni ravni," je Janša povedal na 71. zasedanju regionalnega odbora WHO za Evropo, na katerem sodelujejo predstavniki 53 držav evropske regije WHO.

Zdravstvo mora biti prioriteta

Zdravstveni sistemi, ki so bili pod velikim pritiskom, zdaj po njegovih besedah potrebujejo znatne naložbe in inovacije, da bi postali trdnejši in odpornejši. "Da bi se to zgodilo, moramo mi - predsedniki vlad in finančni ministri - zdravstvo postaviti še višje na dnevni red," je dejal, so po poročanju STA še sporočili iz njegovega kabineta.

Ob tem je pozdravil pobudo regionalnega urada WHO za Evropo za ustanovitev posebne vseevropske komisije za zdravje in trajnostni razvoj. Pomembno je, da bo poročilo komisije, ki je bilo predstavljeno prejšnji teden, predstavljeno tudi na srečanju skupine G20 in drugih forumih, na katerih se na svetovni ravni razpravlja o prednostnih nalogah na področju financiranja, je povedal premier.

Janša: treba je ugotoviti, kje natanko v Wuhanu se je pojavil novi koronavirus

Pozdravil je tudi pobudo Načrt za zdravje na Zahodnem Balkanu za obdobje 2021-2025, ki jo prav tako vodi regionalni urad WHO za Evropo. Strateške naložbe v zdravstvo bodo zagotovo prispevale tudi k uspešni uresničitvi načrtov za druge naložbe v regiji, je poudaril.

Janša je pojasnil, da je Zahodni Balkan ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, zato temu delu Evrope Slovenija na vseh področjih namenja posebno pozornost. Foto: STA

Premier se je ob tem zavzel še za celovito in pregledno preiskavo v kitajskem mestu Wuhan, da bi določili izvor virusa. To nam bo pomagalo pridobiti podatke, potrebne za prepoznavanje in preprečevanje prihodnjih pandemij, je menil na zasedanju regionalnega odbora WHO za Evropo.

