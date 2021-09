"Tega si ne moremo več privoščiti"

"PCT pogoj je nujen. Ne moremo si več privoščiti prentrpanih bolnišnic in izgorelega kadra. Izpolnjuje se tako kot do sedaj. Sprememba je edino pri prebolevnikih, ki pogoj izpolnjujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

"Epidemija je dinamičen proces in od vseh nas zahteva veliko prilagajanja. Zavedam se, da vse te spremembe niso prijetne. Tako za vas, kot za nas. Toda na žalost drugih možnosti nimamo več. Prilagajati se moramo skupaj. Epidemija nas ne sme deliti, mora nas povezovati. Stopimo skupaj, bodimo enotni in se skupaj precepimo za zdravo prihodnost," je sporočil Vindišar.

V soboto je vlada sprejela nov odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja. ki začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. V tem primeru je plačnik država.

mag. Franc Vindišar, @MinZdravje: V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec lahko uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 13, 2021

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam mlajšim od 12 let in osebam, ki pripeljejo otroka v vrtec, 1.-3. razred OŠ, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v OŠ s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 1/2,osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase - učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom. Osebi, ki ne izpolnjuje pogoja storitev ne sme biti zagotovljena.

Kje morate izpolnjevati pogoj PCT?

PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani) morajo od srede naprej izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali pa so prisotni pri izvajanju dejavnosti, torej vsi potrošniki, je pojasnil Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. To pomeni, da morajo trgovine, nakupovalni centri, gostinski obrati, turistične namestitve, vse organizacije, kjer se izvajajo delovni procesi, objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT ob vstopu v prostore. Na vstopnih mestih morajo imeti odgovorne osebe, ki bodo preverjanje izvajale. Če potrošnik tega pogoja ne izpolnjuje, ne more koristiti določene storitve, strošek testiranja pa je breme vsakega posameznika.

V nedeljo je bilo v Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob 1.657 opravljenih PCR - testih potrjenih 282 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 17 odstotkov in je bil nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je znašal 20,6 odstotka. Včeraj je zaradi kornavirusne bolezni umrla ena oseba, število hospitaliziranih še vedno narašča.