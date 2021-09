Janša na ekonomskem forumu: Ni močne Evropske unije brez močne Srednje Evrope

"V Evropi vidim dva procesa: preoblikovanje evropskega gospodarstva ter krepitev odpornosti. Vloga Slovenije pri tem bo velika. Pandemija je resen izziv, tako za nas manjše kot tudi za večje evropske države. Upam, da bodo s cepljenjem težave kmalu rešene. Prav tako upam, da je letošnje leto zadnje, ko moramo porabiti toliko truda za spopadanje z pandemijo," je na ekonomskem forumu v Karpaczu, ki velja za največjo konferenco v srednji in vzhodni Evropi, dejal Janša.

Dodal je, da ni močne Evropske unije brez močne Srednje Evrope. "Pravzaprav nobene res Evropske unije ni brez držav Srednje Evrope. Srednja Evropa namreč vse bolj postaja to, kar govori že poimenovanje našega dela kontinenta. To je nekaj osrednjega, tako v gospodarskem kot vrednotnem smislu," je dejal.

Dotaknil se je tudi Afganistana. "Z ilegalnimi migracijami in hibridno vojno se sedaj že soočamo, tudi v Sloveniji. Afganistan je pokazal, da je Nato v veliki meri odvisen od številnih faktorjev. Evropska unija bo po umiku ZDA iz Afganistana zaradi svoje geografske lege veliko bolj na udaru ilegalnih migracij kot ZDA," je dejal slovenski premier.

Prihod predsednika vlade 🇸🇮 @JJansaSDS na 30. Ekonomski forum na Poljskem. Gre za največjo konferenco v Srednji in Vzhodni Evropi, ki vsako leto pritegne več kot 4000 političnih, gospodarskih in družbenih voditeljev iz več kot 60 držav Evrope, Azije in Amerike. pic.twitter.com/GBqJyrw3T5 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 9, 2021

Tradicionalno ga na Poljskem organizirajo v začetku septembra, vsako leto pa pritegne več kot štiri tisoč političnih, gospodarskih in družbenih voditeljev iz več kot 60 držav Evrope, Azije in Amerike.

Prejel nagrado za osebnost leta v Srednji in Vzhodni Evropi

Janša je na forumu prejel tudi nagrado za osebnost leta 2020 v Srednji in Vzhodni Evropi. Nagrade sicer od leta 1999 podeljujejo v petih kategorijah. Leta 2015 jo je za osebnost leta prejel tudi madžarski premier Viktor Orban, med prejemniki pa so tudi Jose Manuel Barroso, Jerzy Buzek, Vaclav Havel in Janez Pavel II.

"Sam to nagrado ponižno sprejemam in razumem kot zavezo in odgovornost za prizadevanje za uresničitev našega zgodovinskega cilja, to je celovite in svobodne Evrope, ki je v miru sama s seboj," je dejal Janša.