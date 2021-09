Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek bo danes dopotoval na Madžarsko, kjer se bo udeležil zaključka mednarodnega evharističnega kongresa in maševal na osrednjem trgu v Budimpešti. V okviru kongresa se bo sestal tudi z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in predsednikom Janošem Aderjem, nato pa bo odšel v sosednjo Slovaško, kjer bo na obisku do srede.

Udeležba na 52. mednarodnem evharističnem kongresu, ki se je začel minulo nedeljo, bo glavni razlog papeževega predvidoma osemurnega obiska v Budimpešti.

Na tem verskem dogodku so se zbrali številni gosti z vsega sveta. Na njem potekajo verske prireditve, tako maše in molitve kot tudi koncerti ter drugi podobni dogodki. Kongres je namenjen poglabljanju razumevanja ter pomena evharistije v lokalni in univerzalni Cerkvi. V okviru tega srečanja se bo papež Frančišek sestal tudi s carigrajskim patriarhom Bartolomejem I., ki velja za duhovnega vodjo pravoslavnih kristjanov.

Na kratko pa se bo papež Frančišek srečal tudi z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in predsednikom Janošem Aderjem.

Papež bolj naklonjen migracijam kot Orban

Srečanje z Orbanom je kar precej časa viselo v zraku, tudi zato, ker naj bi bil papež po julijski operaciji še preutrujen. Sam je potem zatrdil, da se počuti dobro, komentarjem glede odnosov z Orbanom pa se je izognil.

Znano je, da so papeževa stališča glede migracij in migrantov diametralno nasprotna Orbanovim, pa čeprav slednji zatrjuje, da je njegov boj proti migrantom namenjen "obrambi krščanske civilizacije v Evropi". Frančišek, ki je po rodu Argentinec, je na drugi strani precej bolj naklonjen migrantom, zlasti beguncem, in poziva h krščanski usmiljenosti.