Janša na Madžarskem: "Družina je jedro močne družbe" #video #foto

Premier Janez Janša, ki je sodeloval na četrtem demografskem vrhu v Budimpešti, je srečanje označil za enega najpomembnejših dogodkov v razpravi o prihodnosti Evrope, saj je demografija eno najbolj pomembnih vprašanj Evropske unije. Med drugim je poudaril pomen družine in izpostavil, da potrebujemo bolj pogumno družinsko politiko, so sporočili iz njegovega kabineta.

Janez Janša je na demografskem vrhu sodeloval na panelu z naslovom Družina: ključ do trajnosti, na katerem so sodelovali tudi premierji Poljske, Češke in Madžarske, Mateusz Morawiecki, Andrej Babiš in Viktor Orban, nekdanji ameriški podpredsednik Mike Pence, srbski predsednik Aleksandar Vučić ter srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik.

Our guests have arrived. We are about to start. Watch live at https://t.co/oK7lZAPIKO with 16 languages simultaneous translation. #BDSIV pic.twitter.com/CIFuf0VmqR — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) September 23, 2021

"Vprašanja demografije so zaradi negativnih trendov eden izmed pomembnih problemov, ki stojijo pred celotno Evropo. Trenutno ni dežele na tem svetu, ki ne bi bila odvisna od demografskih vprašanj," je dejal Janša. Foto: Kabinet predsednika vlade

Demografske krize ne smemo prezreti

Slovenija je imela lani negativni naravni prirast, enako velja za druge evropske države. "Ko se v gospodarstvu trendi slabšajo, imamo takoj veliko kriznih sestankov. Ko pa imamo demografsko krizo in so demografske številke slabe ter to traja leta ali desetletja, pa tega skoraj nihče ne opazi," je dejal Janša.

Izpostavil je, da potrebujemo pogumno družinsko politiko. Opozoril je, da tudi finančna vprašanja vplivajo na ustvarjanje družine, a je to le delček slike. "Ne moremo govoriti samo o gospodarskih okoliščinah za ustvarjanje družine, ampak na to vpliva tudi družinska politika posameznih držav," je dejal in opozoril, da je na slabšanje natalitete vplivala tudi pandemija covid-19.

Družina je jedro močne družbe

Mladim je treba olajšati ustvarjanje družine, ki jo je treba podpreti kot temeljno celico družbe. "Družina mora biti v ospredju, saj predstavlja jedro države in močne družbe. V močnih družbah so tudi otroci bolj srečni in imajo več možnosti za uspeh v svojem življenju. Torej moramo podpreti tako otroke kot družine," je še dejal premier in dodal, da je treba podpreti tako materinstvo kot očetovstvo.

Janša je pozdravil, da je Evropska komisija oblikovala portfelj za demografijo in demokracijo. "Še vedno čakamo na pogumne odločitve, da bo družina na prvem mestu," je dodal.

.@JJansaSDS: Oblikovanje portfelja za demografijo in demokracijo v okviru tega mandata Evropske komisije je korak v pravo smer. Zanimivo pa je, da sta v enem portfelju povezana demografija in demokracija. pic.twitter.com/WfWFphtiq4 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 23, 2021

Od leve proti desni: premier Češke Andrej Babiš, nekdanji ameriški podpredsednik Mike Pence (zadaj), srbski predsednik Aleksandar Vučić, madžarski premier Viktor Orban (zadaj), srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik in slovenski premier Janez Janša Foto: Kabinet predsednika vlade

Demografskega vrha v Budimpešti se je udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je sodeloval na panelu z naslovom Najboljše prakse na področju demografije in družinske politike, so še sporočili iz kabineta predsednika vlade.