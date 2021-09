Janša: To je dobra priložnost za Slovenijo

Voditelji dosedanjih članic skupine so pozdravili pridružitev Slovenije in Hrvaške.

Voditelji dosedanjih članic skupine so pozdravili pridružitev Slovenije in Hrvaške. Foto: STA

Slovenija se je danes na vrhu skupine sredozemskih članic EU Med7 pridružila tej skupini. Slovenski premier Janez Janša je dejal, da je članstvo v skupini, ki se je preimenovala v EUMED, dobra priložnost za Slovenijo, ki trenutno predseduje Svetu EU. Voditelji so se sicer zavzeli za spopad s podnebno in okoljsko krizo.

"Širitev Med7 s Slovenijo se dogaja v ključnem času slovenskega predsedovanja Svetu EU. To daje Sloveniji priložnost za koordinacijo ključnih tem, ki so na dnevnem redu," je Janša poudaril na skupni izjavi voditeljev za medije po srečanju.

Pojasnil je, da so govorili o vseh pomembnih temah, ki ne zadevajo le sredozemskih članic EU in njihovih partnerjev, ampak vso EU.

Pri tem je navedel strateško avtonomijo Evrope. Govorili pa so tudi o podnebnih spremembah, zelenem prehodu, migracijah, pandemiji covida-19, okrevanju in odpornosti, je še povedal slovenski premier.

"Zdaj se je treba bolj kot kdaj prej spopasti z vse hujšo podnebno in okoljsko krizo ter ustvariti varno, uspešno, pravično in trajnostno prihodnost za naše ljudi," so v skupni izjavi zapisali voditelji Slovenije, Grčije, Cipra, Francije, Španije, Italije, Malte, Portugalske in Hrvaške.

Zavezali so se tudi k spoštovanju pariškega podnebnega sporazuma in nadaljevanju prehoda s fosilnih goriv na obnovljive vire energije in nizkoogljične tehnologije.

Skupaj v boju proti podnebnim spremembam

Grški premier Kiriakos Micotakis je ob tem povedal, da se južne evropske države usklajujejo pri zaščiti svojih gozdov in morij. Poleg tega izmenjujejo tehnologije in sredstva za preprečevanje "napadov narave", je pojasnil.

Spomnil je na požare, ki so letos poleti prizadeli predvsem Grčijo, Italijo in Ciper, pa tudi vse druge sredozemske države. Sever Evrope pa so prizadele smrtonosne poplave. "To je največji dokaz, da podnebna kriza zadeva vse nas," je poudaril.

Da se ne sme več odlašati z ukrepanjem v boju proti podnebnim spremembam, je dejal tudi italijanski premier Mario Draghi. Za boljšo pripravljenost na naravne katastrofe pa se je zavzel španski premier Pedro Sanchez.

"Mislim, da je zelo dobro, da je Hrvaška skupaj s Slovenijo potrdila, da je tudi Jadran del Sredozemlja in da tako vstopamo v podskupino članic unije, s čimer se naš vpliv na procese in dvostranske odnose z drugimi državami, ki so za mizo, znatno povečuje," je povedal hrvaški premier Andrej Plenković.