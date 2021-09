Se poletje res poslavlja? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če smo še pred dvema dnevoma imeli ponekod tudi 30 stopinj Celzija, se je danes občutno ohladilo po vsej državi. Vremenski pojavi, ki se nam obetajo v prihodnje, nam prinašajo hude spremembe in preizkušnje, je prepričan ljubitelj vremenskega ljudskega izročila Dušan Kaplan.

"Imeli smo prijetno poletje, še posebej če pogledamo po svetu, kaj vse hudega se je dogajalo. To nadpovprečno vroče vreme je malo presenečenje oziroma je posledica vsega, kar smo ljudje žalega storili naravi. Nismo poskrbeli za to, da bi se stari običaji, skrb za okolje ohranili, nismo odstranili smeti, da bi poskrbeli za čim manjšo porabo energije, in od tod tudi nekateri vremenski pojavi po svetu, ki ne sodijo sem," pove Kaplan.

Poletje še ni reklo zadnje besede

To, kar se je zgodilo v Nemčiji, v Franciji, pa pred kratkim tudi v Ameriki, se lahko zgodi tudi pri nas. Tokrat smo bili izjema in upajmo, da bo tako tudi v prihodnje. Nekaj slabega vremena v sledečih dneh pa še ne bo odneslo poletja. "Poletje se še ne bo končalo, hvala bogu, bo še lepo vreme," pritrjuje Kaplan.