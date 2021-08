Celo privrženci madžarskega premierja Viktorja Orbana zasebno pravijo, da je škandal Pegaz (Pegasus) zelo hud udarec za Orbana, svoj zapis o Madžarski, ki ima naslov Viktor Orban is winning his culture war (sl. Viktor Orban zmaguje v svoji kulturni vojni) začne Dreher.

"Novica, da so vladni vohuni uporabili izraelsko programsko opremo, da bi nadzorovali pametne telefone novinarjev, aktivistov in nasprotnikov vlade, je potrdila najhujše stereotipe o avtoritarnem Orbanu. Ta se bo na volitvah leta 2022 potegoval za četrti zaporedni premierski mandat. Če so te obtožbe resnične, in številni Orbanovi podporniki, s katerimi sem se pogovarjal, domnevajo, da so, bo to verjetno izpodrinilo dozdajšnji glavni očitek Orbanu: da on in njegova stranka nadzorujeta obsežno mrežo javne korupcije."

Madžari o korupciji

Dreher piše, da je v treh mesecih, kar živi v Budimpešti, imel nešteto pogovorov z ljudmi − številni bodo tudi volili naslednje leto Fidesz − ki se pritožujejo, da je Orbanova vlada preveč popustljiva do korupcije. Devetinšestdeset odstotkov Madžarov pravi, da je korupcija velika težava v državi. A ob tem Dreher dodaja, da je po Transparency International povprečje EU 62 odstotkov, zato Madžarska tukaj ne odstopa preveč.

Zakon proti LGBT

Dreher se seveda loti tudi očitkov Bruslja in zahodnoevropskih voditeljev glede novega madžarskega zakona o LGBT. Kot piše, so voditelji EU napovedali vojno Madžarski kot odziv na zakon, ki prepoveduje promocijo vsebin LGBT otrokom in mladoletnikom. Zakon tudi veleva, da pouk o spolnosti v šolah ne sme spodkopavati starševskega nadzora nad tem, kaj se njihovi otroci učijo o spolnosti.

Dreher je prepričan, da bi se morali angloameriški konservativci bolj zgledovati po Orbanu. Ta se bo naslednje leto potegoval že za četrti zaporedni premierski mandat. Foto: Reuters

Nizozemski premier Mark Rutte je dejal, da želi Madžarsko zaradi zakona spraviti na kolena. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napadla zakon, saj da očitno diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti.

Madžari naklonjeni zakonu proti LGBT

A Dreher se ne strinja z Ruttejem in von der Leynovo. Zakon ne diskriminira ljudi na splošno, ampak samo potegne črto med zagovorniki LGBT in mladoletniki – črto, ki jo bo večina Madžarov, ki na splošno niso religiozni ljudje, ampak le družbeno konservativni, očitno gledala naklonjeno, poudarja Dreher.

Celo nekateri liberalni Madžari, s katerimi je Dreher govoril o zakonu, menijo, da sta transspolnost in ideologija, ki jo obkroža, zelo neprimerni za otroke. "Zahvaljujoč Orbanovemu zakonu se madžarskim staršem ne bo treba ukvarjati z vprašanjem otrok, ko se ti vrnejo domov iz šole, kakšnega spola so. /…/ V primerjavi z britanskimi starši jim ne bo treba skrbeti o štiri tisoč-odstotnem povečanju napotitve mladih na spremembo spola v desetih letih."

Tako kot Dreher je bil velik Orbanov podpornik tudi angleški konservativni filozof Roger Scruton. Ta je umrl januarja lani. Po njem se zdaj imenuje veriga kavarn na Madžarskem, v katero je državno podprti sklad Batthyany vložil okoli 1,8 milijona evrov. Prvo kavarno, poimenovano po Scrutonu, so odprli novembra lani v Budimpešti, nedaleč od madžarskega parlamenta. Foto: Guliverimage

Morda se ne strinjate z njimi, toda Madžarska in njene zaveznice branijo način življenja, ki je jedro evropske identitete zadnjih 1.500 let, piše Dreher. Mlada Madžarka je, ko jo je Dreher med njuno skupno vožnjo v taksiju vprašal za mnenje o Pegazu in korupciji, odvrnila, da jo to moti, toda to ne bo spremenilo njene odločitve, da prihodnje leto glasuje za Orbana.

Ni vsaka korupcija enaka, je Madžarka pojasnila Dreherju. "Lahko živimo z običajno korupcijo. Toda vbijanje miselnosti v glave naših otrok, da so morda pripadniki enega od 50 spolov? To je zlo," je še dejala Dreherju.

Očitki o dušenju medijske svobode

Ameriški konservativec piše tudi o očitkih, da Orbanovi zavezniki z njegovo podporo kupujejo kritične medije, da bi jih ukinili ali uredniško preusmerili. To je res, čeprav so številke zavajajoče, pojasnjuje Dreher ter dodaja, da število časopisov in spletnih strani, ki podpirajo Orbana, res presega opozicijske, vendar po drugi strani časniki z največjo naklado ostajajo kritični do vlade.

Pred leti je Orban skupini tujih konservativcev, ki so obiskali Madžarsko, dejal, da upa, da bo zanje Budimpešta postala njihov intelektualni dom. Dreher je prepričan, da to zdaj postaja resničnost. Do tega spoznanja je prišel, ko je bil pred tedni na srečanju evropskih, britanskih in ameriških konservativcev v budimpeštanski kavarni, ki ima ime po pokojnem Rogerju Scrutonu. Foto: Reuters

Ko sem nekoč napadel močno državno posredovanje pri razvoju medijske krajine, je Fideszov podpornik dejal, da bi bili brez tega konservativci popolnoma nevidni v madžarskih medijih. To je potrdil tudi madžarski novinar za notranjo politiko z več kot tridesetletnimi izkušnjami, poudarja Dreher.

Kot še piše Američan v Budimpešti, je za konservativne Madžare Orbanova medijska strategija lahko videti kot uporaba moči države, s katero pomaga ustvarjati ideološko medijsko pestrost in bolj uravnoteženo poročanje.

Očitki o antisemitizmu

Dreher se dotakne tudi očitkov o Orbanovem antisemitizmu. "Antisemitizma ga obtožujejo zaradi ognjevite graje na Madžarskem rojenega milijarderja Georga Sorosa, ki je judovskega rodu." O Sorosu Dreher piše, da podpira progresivne in globalistične vsebine, nasprotne Orbanovi družbeni konservativnosti. Zato Orbanovo nasprotovanje nima povezave s Sorosevim judovskim rodom. Tudi če ne bi bil judovskega roda, bi mu madžarska vlada še vedno nasprotovala, je prepričan Dreher.

Orbanova vlada ima po Dreherju tesne stike tako z Izraelom kot z madžarskimi Judi. Večina teh živi v liberalni Budimpešti, kjer je stranka Fidesz najšibkejša. Orbanova vlada je tudi dala denar za obnovo judovskih stavb, ki so jih uničili nacisti.

Judje so bolj varni v Budimpešti kot v Londonu ali Parizu

Ankete kažejo, da se okoli sto tisoč madžarskih Judov počuti bolj varno pred antisemitskimi napadi v primerjavi z Judi drugod po Evropi. Ko so maja letos spopadi med Izraelom in Hamasom povzročili porast antisemitskih incidentov v Londonu, Parizu in New Yorku, tega na Madžarskem ni bilo, poudarja Dreher. Celo hasidi, ultraortodoksni Judje, se lahko varno sprehajajo po ulicah.

Ameriški milijarder madžarskih korenin George Soros je pogosto tarča političnih in medijskih kampanj Viktorja Orbana. Dreher je prepričan, da to nima nič opraviti s Sorosevim judovskim rodom, ampak je posledica njegovega podpiranja progresivnih in globalističnih politik. Foto: Reuters

"To se dogaja v državi, ki naj bi jo vodil domnevni skrajno desni antisemit," piše Dreher in dodaja, da so medtem v razsvetljeni, multikulturni Veliki Britaniji maja letos zabeležili rekordno število antisemitskih napadov. Iz Francije pa je v zadnjih letih zaradi antisemitskega terorja odšlo deset odstotkov tamkajšnjih Judov.

Obisk Tuckerja Carlsona

Dreher na koncu omeni še nedavni obisk televizijskega voditelja Fox Newsa Tuckerja Carlsona na Madžarskem. "Zagotovo bo Tuckerju sledilo več konservativnih intelektualcev in medijskih osebnosti. To je dobro. Čas je za intelektualno izčrpane angloameriške konservativce, da osvežijo svoj pogled na Madžarsko," končuje Dreher svoj zapis o naši vzhodni sosedi.

Leta 1967 rojeni Rod Dreher je ameriški pisatelj, publicist, novinar in urednik. Je eden najbolj znanih ameriških konservativnih intelektualcev, ki je v svoji karieri sodeloval s številnimi mediji. Napisal je tudi več knjig, njegova najbolj znana knjiga je Benediktova izbira: strategija za kristjane v pokrščanski državi (ang. The Benedict option: a strategy for christians in a post-christian nation). V njej kristjanom predlaga, da se do določene mere izločijo iz družbe, ki se vse bolj odmika od tradicionalnih krščanskih vrednot. Letos je Založba Družina v slovenščini izdala njegovo knjigo Ne živite od laži (ang. Live not by lies). V začetku julija letos je Dreher tudi obiskal Slovenijo. Versko je Dreher, ki je bil vzgojen kot metodistični protestant, doživel kar dve spreobrnitvi. Leta 1993 se je spreobrnil v katolištvo, a je Katoliško cerkev zapustil leta 2006 in postal pravoslavni kristjan. Razlog za izstop iz Katoliške cerkve je bilo njegovo razočaranje zaradi pedofilskih škandalov, ki so Cerkev začeli pretresati leta 2001.