Putinov strah pred grozljivim orožjem

Ko je lani novi koronavirus začel svoj morilski pohod po svetu, so se številni spraševali, zakaj so nekatere države bolj na udaru kot druge. Ker so bile v Evropi najprej na udaru zahodne države, še zlasti pa sever Italije, je vzniknila teza, da so bolj izpostavljene virusu države, v katerih med populacijo prevladuje genetska haploskupina R1b.

Geni in novi koronavirus

Poznejše dogajanje je to tezo popolnoma izpodbilo, saj se je virus širil tudi v vzhodnoevropskih državah, kjer te haploskupine ni veliko. Poleg teze o povezavi med haploskupino R1b in virusom sars-cov-2, se je lani pojavila tudi teza, da nekateri neandertalski geni v sodobnih ljudeh povečajo tveganje za hujši potek okužbe.

Lani se je tudi pojavila teorija, da so novi koronavirus razvili v kitajskih laboratorijih in da so ga kitajske oblasti celo namenoma izpustile v javnost. To teorijo je zelo zagovarjal Steve Bannon, nekdanji Trumpov svetovalec v Beli hiši.

Kitajsko biološko orožje?

Z Bannonom je povezana kitajska virologinja Jan Limeng, ki je aprila 2020 iz Hongkonga pobegnila v ZDA in septembra 2020 s sodelavci objavila besedilo, v katerem je trdila, da je virus verjetno izdelan v kitajskem vladnem laboratoriju.

Jan Limeng, ki trdi, da je novi koronavirus kitajsko biološko orožje:

Kmalu se je pojavila v oddaji Tuckerja Carlsona na Fox News in trdila, da je kitajska oblast namenoma izpustila virus med ljudi. Virus sars-cov-2 naj bi bil torej biološko orožje. Velika večina znanstvenikov se ne strinja z Jan Limeng.

Strah pred patogeni, prikrojenimi določeni rasi

Strah pred uporabo virusov kot biološkega orožja je starejši od pandemije covid-19. Še zlasti se je s hitrim razvojem genetike pojavil strah pred tako imenovanim etničnim biološkim orožjem oziroma pred genetskimi bombami. To je biološko orožje, ki bi bilo smrtonosno samo za določene etnične skupine oziroma genetske populacije.

Že leta 1997 je takratni ameriški obrambni minister William Cohen svaril pred etničnim biološkim orožjem. V enem od svojih javnih nastopov je namreč omenjal ameriškega pisatelja in futurista Alvina Tofflerja. Ta je pisal o državah, ki razvijajo patogene, ki bi napadli samo določeno etnično skupino ali raso.

Govorice o izraelski etnobombi

Leto pozneje je britanski Sunday Times pisal o tem, da Izraelci razvijajo "etnično bombo" – patogen, ki bi napadel samo Arabce. Velika večina mikrobiologov in genetikov je zadržanih do možnosti izdelave takšnega orožja.

Videoposnetek o laboratorijsko izdelanih virusih:

Tako je leta 2004 David B. Goldstein, strokovnjak za populacijsko genetiko na londonskem univerzitetnem kolidžu, za britanski Guardian povedal, da je preprosto nemogoče izdelati orožje, ki bi prizadelo veliko ljudi iz ene etnične skupine in nikogar iz druge etnične skupine.

Puška, ki bi streljala na prebivalstvo vsega planeta

"Ker so si vse skupine precej podobne, ne boste nikoli dobili nečesa, kar je zelo selektivno. Najboljše, kar bi lahko storili, je, da bi izdelali nekaj, kar ubije 20 odstotkov ene skupine in 28 odstotkov druge skupine," je še dejal Goldstein.

Podobno meni ruski biolog Valerij Iljinski, ustanovitelj podjetja za DNK-teste Genotek. Zanj je genetsko orožje popoln absurd in snov za znanstvenofantastične filme. "Nemogoče ga je (genetsko orožje, op. p.) prikrojiti le za eno etnično skupino – to bi bila 'puška', ki bi streljala na prebivalstvo vsega planeta," je Iljinski letos spomladi povedal za latvijsko spletno stran Meduza.

Svarila britanskih zdravnikov

Na drugi strani je Britansko zdravniško združenje (British Medical Association - BMA) leta 2004 v svojem poročilu z naslovom Biotehnologija, orožje in človeštvo II (ang. Biotechnology, weapons and humanity II, op. a.) zapisalo, da je zaradi hitrega razvoja genetike izdelava genetskega orožja vse bolj realna možnost.

Videoposnetek o ameriškem laboratoriju za razvoj biološkega orožja:

Takšna genetska bomba bi lahko vsebovala bakterije vraničnega prisada ali bakterije bubonske kuge, ki bi bile tako prirejene, da bi se aktivirale le v primeru, ko bi geni zaznali, da so prišli v stik z okuženo osebo iz določene skupine.

Rusija prepove izvoz ruskih bioloških vzorcev

Med tistimi, ki zelo resno jemljejo grožnjo genetske bombe, naj bi bil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Maja 2007 je ruski dnevnik Komersant poročal, da je Rusija prepovedala izvoz vseh človeških bioloških vzorcev v tujino.

Razlog za to odločitev naj bi bilo tajno poročilo ruske obveščevalne službe FSB o razvoju genetskega biološkega orožja, ki bi ga Zahod usmeril proti prebivalcem Rusije.

Putin svari pred genetsko bombo

Putin je po pisanju latvijske spletne strani Meduza leta 2017 javno dejal, da določeni tujci iz neznanih razlogov poklicno zbirajo biološki material od različnih etničnih skupin po vsej Rusiji. "Vprašanje je, zakaj to delajo," je svaril Putin.

Vladimir Putin oktobra 2018 na neki prireditvi svari pred genetsko modificiranimi ljudmi, ki bi lahko bili hujše orožje kot jedrska bomba.

Po drugi strani pa Putinu očitajo, da razvija genetska orožja. Tako je Washington Post marca 2018 objavil članek z naslovom Putin razširja skrivne vojaške laboratorije za "genetske" bombe, močne kot jedrske bombe (ang. Putin expands secret military labs for 'genetic' bombs as powerful as nukes, op. a.).

Ruski program razvoja genetskega orožja?

Članek se sklicuje na knjigo Biosecurity in Putin’s Russia (sl. Biološka varnost v Putinovi Rusiji, op. a.), avtorjev Raymonda A. Zilinskasa in Philippa Maugerja. V knjigi, ki je izšla leta 2018, med drugim pišeta, da je marca 2012 takratni ruski obrambni minister Anatolij Serdjukov predsednika Putina obvestil o načrtu razvoja novih orožij, tudi genetskih.

V času Putinovega predsednikovanja naj bi tudi prišlo do razcveta ter razširitve inštitutov, ki so bili nekoč del razvoja sovjetskega biološkega in kemičnega orožja.