Katastrofalne prerokbe Babe Vange

Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu so prerokbe, ki jih pripisujejo Babi Vangi, že leta 2019 napovedovale atentat (za Putina) in skrivnostno bolezen, ki bo povzročila gluhoto in možganski tumor (za Trumpa). Skoraj popolnoma enaki sta bili napovedi tudi za leti 2020 in 2021. Foto: Reuters

Baba Vanga, ki je dobila vzdevek balkanski Nostradamus, naj bi pred svojo smrtjo leta 1996 napovedala dogodke v vsakem letu vse tja do leta 5079, ko bo po njenih napovedih konec sveta. Za leto 2021 Baba Vanga napoveduje (oziroma naj bi napovedala) velike katastrofe in nesreče.

Velikani, močni zmaj in meteorit nad Rusijo

Združili se bodo trije velikani in močni zmaj bo zgrabil človeštvo. Odhajajoči ameriški predsednik Donald Trump bo letos oglušel in zbolel za smrtno nevarno možgansko boleznijo.

Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu letos grozi atentat, na njegovo državo pa bo padel velik meteorit. Evropo bodo s kemičnim orožjem napadli islamski skrajneži. Prišli bodo težki časi in človeštvo bo razklano glede na vero. In še dobra novica: odkrili bodo zdravilo proti raku.

Baba Vanga ni napovedala pandemije korone

Takšne so domnevne napovedi že več kot 24 let mrtve bolgarske jasnovidke, ki so precej podobne njenim napovedim za leti 2019 in 2020. Za lani je celo napovedala, da bo Evropa postala skoraj nenaseljena (podobno bo stanje na stari celini po Babi Vangi vse do leta 2025). O pandemiji novega koronavirusa, ki je svet lani skoraj dobesedno postavila na glavo, pa ni ne duha ne sluha.

Tisti mediji, ki bolj podrobno spremljajo domnevne napovedi Babe Vange (na primer britanski Daily Mail ali nemški Focus), seveda ne pozabijo omeniti velikih protislovij v domnevnih napovedih Babe Vange. Ta je namreč že za leto 2010 napovedala izbruh tretje svetovne vojne, ki naj bi se začela novembra tega leta z uporabo jedrskega, nato pa tudi kemičnega orožja.

Tretja svetovna vojna in uničenje Evrope

Leta 2011 naj na severni polobli zaradi radioaktivnih padavin sploh ne bi več raslo rastlinje. Za nameček naj bi tega leta preživele Evropejce napadli muslimani s kemičnim orožjem. Leta 2014 naj bi večina človeštva zaradi vojne zbolela za boleznimi, kot so kožni rak in razjede. Na koncu naj bi bila leta 2016 Evropa popolnoma brez prebivalcev (to napoved nekateri Britanci razlagajo kot konec Evrope, kar naj bi bila napoved zmage zagovornikov odhoda iz EU na referendumu v Veliki Britaniji leta 2016, op. p.).

Vse to so napovedi, ki so popolnoma v protislovju z vsakoletnimi nadaljnjimi napovedmi o tem, kaj naj bi se v Evropi zgodilo leta 2019, 2020 ali 2021, torej v letih, ko naj bi bila že popolnoma uničena.

So napovedi Babe Vange res njene?

Veliko vprašanje je seveda, koliko od teh napovedi Babe Vange, ki so se na svetovnem spletu pojavljale vsaj že od leta 2001 naprej (torej pet let po njeni smrti zaradi raka na prsih), je sploh izvirno njenih. Ne pozabimo, da slepa Baba Vanga ni znala pisati (obvladala je le Braillovo pisavo v srbščini) in svojih napovedi ni zapisovala sama.

Leta 1989 naj bi Baba Vanga napovedala: "Groza, groza! Ameriški bratje bodo padli po napadu jeklenih ptic. Volkovi bodo tulili v grmovju in nedolžna kri bo tekla." Za njene privržence je to napoved napadov islamskih skrajnežev na New York 11. septembra 2001. Napoved, da bodo leta 2043 oblast v Evropi prevzeli muslimani, pa so videli kot napoved vzpona Islamske države. Foto: Reuters

Svoje napovedi do leta 5079 je tako domnevno povedala svojim sodelavcem, sorodnikom in prijateljem. Izšlo je tudi veliko knjig o njenem življenju, v katerih so tudi njene (domnevne) napovedi.

Izmišljene napovedi

O Babi Vangi se je (zlasti na spletu) spletlo veliko zgodb o tem, kako je leta 1941 napovedala izbruh druge svetovne vojne (ta je sicer izbruhnila že leta 1939), da je napovedala atentata na predsednika ZDA Johna F. Kennedyja leta 1963 in njegovega brata Roberta F. Kennedyja leta 1968, atentat na indijsko predsednico vlade Indiro Gandi leta 1984, napovedala smrt sovjetskega diktatorja Stalina leta 1953, praško pomlad leta 1968 in potop ruske jedrske podmornice Kursk leta 2000.

O Babi Vangi na spletu in v nekaterih medijih najdemo številne že na prvi pogled za lase privlečene zgodbe. Na primer zgodbo o tem, da jo je leta 1941 obiskal sam nemški führer Adolf Hitler in da mu je odsvetovala napad na Sovjetsko zvezo. Foto: Getty Images

Toda ni nobenih dokazov, da je te napovedi, omenjene v zgornjem odstavku, Baba Vange res izrekla. Po pisanju nekaterih bolgarskih medijev, ki se sklicujejo na njene tesne sodelavce, številnih prerokb, ki jih pripisujejo njej, Baba Vanga ni nikoli izrekla.

Bolgarska blagovna znamka številka ena

Vsekakor je Baba Vanga po svoje postala najbolj znana bolgarska blagovna znamka na svetu, ki v vas Rupite, kjer je živela zadnjih dvajset let in v kateri je zdaj tudi pokopana, privablja trume turistov in občudovalcev z vsega sveta (nekakšno bolgarsko Medžugorje torej).

Čeprav se pri Babi Vangi omenja, da je Bolgarka, si jo lahko lastijo tudi Makedonci. Baba Vanga se je namreč rodila leta 1911 v Strumici, v današnji Severni Makedoniji, ki je bila takrat še del Otomanskega cesarstva. Ne za dolgo, saj je že leta 1913 postal del Kraljevine Srbije, po prvi svetovni vojni pa del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Jugoslavije.

Ko je oslepela, naj bi postala jasnovidka in zdravilka

Ko je bila Vangelija Pandeva Dimitrova (takšno je njeno pravo ime in dekliški priimek) stara dvanajst let, je oslepela in takrat naj bi postala jasnovidna (menda naj bi podatke dobivala od skrivnostnih nevidnih bitij) in imela sposobnost zdravljenja ljudi. Leta 1925 je odšla v šolo za slepe v Zemun, kjer se je naučila Braillovo pisavo, ki je prirejena srbščini.

Leta 1979 naj bi Baba Vanga sovjetskemu oziroma ruskemu pisatelju Valentinu Sidorovu rekla: "Vsi se bodo stalili, kot da bi bili led. Samo ena bo ostala nedotaknjena – Vladimirjeva slava, slava Rusije. Ona bo vse odstranjevala s svoje poti in ne bo samo preživela, ampak bo tudi zavladala svetu." Njeni privrženci vidijo te besede kot napoved vzpona Vladimirja Putina (Vladimir je sicer pogosto ruske ime, nosil ga je tudi Lenin, po ruski ljudski razlagi pa Vladimir pomeni vladar sveta), ki je Rusiji zavladal leta 2000. Težko pa je reči, da je Putinova Rusija vladar sveta. Foto: Reuters

Pozneje se je Vangelija vrnila v domačo Strumico, ki jo je leta 1941 okupirala Bolgarija. Aprila 1942 naj bi Vangelijo oziroma Vango, ki je že postala znana s svojimi prerokbami, obiskal sam bolgarski car Simeon III.

Poroka z bolgarskim vojakom

Maja leta 1942 se je Vangelija oziroma Vanga poročila z bolgarskim vojakom Dimitrijem Gušterovim iz vasi tik ob meji z današnjo Severno Makedonijo in se z njim preselila v bolgarsko mesto Petrič. To mesto leži v delu Bolgarije, ki ji Makedonci rečejo Pirinska Makedonija.

Sodelovanje z bolgarsko tajno službo?

Od leta 1966 ali 1967 naj bi jasnovidko Babo Vango in njeno osebje plačevala bolgarska država. Kot piše britanski Independent, se pojavljajo celo obtožbe, da je sodelovala z bolgarsko komunistično tajno službo. Ta naj bi ji sporočala tajne podatke, da je pridobila zaupanje svojih obiskovalcev. V hiši, v kateri je sprejemala obiskovalce iz Bolgarije in tujine, naj bi bile vgrajene prisluškovalne naprave.

Baba Vanga naj bi pravilno napovedala, da bo temnopolti mož postal predsednik ZDA (Barack Obama), se pa je uštela pri napovedi, da bo ta predsednik hkrati tudi zadnji predsednik ZDA. Seveda se lahko potem pikolovsko vprašamo, kako to, da potem prihajajo vsako leto Vangine napovedi, kaj se bo zgodilo s Trumpom, če pa naj bi bil zadnji predsednik ZDA Obama. Foto: Reuters

Vsekakor je Baba Vange iz bolgarske znamenitosti kmalu postala mednarodno znana prerokovalka in jasnovidka, predvsem v Sovjetski zvezi. Tudi na Zahodu ni bila popolnoma neznana. Leta 1970 sta o njej pisali Sheila Ostrander in Lynn Schroeder v knjigi Psychic discoveries behind the iron curtain (sl. Paranormalna odkritja za železno zaveso).

Bolgarski orakelj, ki daje nasvete vladarjem

Avtorici, ki sta znani po knjigah o paranormalnem, superučenju in superspominu, sta Babi Vangi posvetili poglavje in jo poimenovali bolgarski orakelj. Precej se je o Babi Vangi leta 1995 razpisal New York Times (NYT). Njihov novinar Stephen Kinzer je tudi obiskal Bolgarijo in vas Rupite.

Babi Vangi pripisujejo tudi napoved: "Ogromen val bo prekril veliko obalo, na kateri so ljudje in mesta, in vse bo izginilo pod vodo. Vse se bo stalilo kot led." To naj bi bila napoved potresa v Indijskem oceanu leta 2004, ki je povzročil velik cunami in je opustošil obale ob Indijskem oceanu na Šrilanki, Maldivih, Tajskem in v Indiji, Indoneziji in Maleziji. Foto: Reuters

"Verjetno ni Bolgara, ki je ne bi poznal. Ko je bila mlada, so se z njo pogosto posvetovali pripadniki carjeve družine, v času komunizma pa so k njej, kljub temu da o njej časopisi niso veliko pisali, prihajali na posvet pripadniki komunistične elite," piše Kinzer.

Obisk sovjetskega voditelja Leonida Brežnjeva?

Kinzerju je neki bolgarski novinar povedal, da se je Leonid Brežnjev, ki je vladal Sovjetski zvezi med letoma 1964 in 1982, vsaj enkrat posvetoval z njo in da so po padcu berlinskega zidu voditelji držav, nastalih na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze, po tem ko so končali obisk v Sofiji, odšli tudi v Rupite.

V vasi Rupite so leta 1994 z denarjem njenih oboževalcev zgradili cerkev, ki je posvečena Babi Vangi. Ko so posvetili cerkev, sta bila v množici več tisoč ljudi tudi takratni bolgarski zunanji minister in ruski veleposlanik.

Oboževalci Babe Vange

K Babi Vangi so v Rupite prihajali nabito polni avtobusi obiskovalcev, a le redki so se lahko pogovarjali z njo. Preostalim se je le pokazala na vratih svoje hiše. Novinar NYT se je pogovarjal z obiskovalci (lahko bi jim rekli tudi romarji, saj je imela in ima Baba Vanga v Bolgariji skoraj status pravoslavne svetnice), ki so bili navdušeni nad njo.

Leta 1994 je Baba Vanga napovedala, da se bosta v finalu svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA srečali državi, katerih ime se začne na B. A se je uštela. V finale je res prišla Brazilija, njena domovina Bolgarija pa je izgubila v polfinalu proti Italiji in je po porazu s Švedi pristala na četrtem mestu. Prvaki so na koncu postali Brazilci. Na fotografiji: Bolgari gledajo televizijski prenos nogometne tekme med Bolgarijo in Paragvajem na svetovnem prvenstvu leta 1994. Foto: Reuters

Neka ženska je povedala, da ji je prav napovedala, da je njena mati neozdravljivo bolna in kje leži truplo njenega ubitega nečaka. Leta 1985 je Baba Vanga, ki je redko dajala intervjuje, pravilno napovedala potres na severu Bolgarije, zaradi česar so njeni rojaki njene napovedi vzeli precej resno in pri tem pozabljajo na njene zgrešene napovedi.

Domačini zadržani do Babe Vange

Ko je Kinzer obiskal Rupite, je opazil obiskovalce celo iz Japonske in Južne Koreje. A je poudaril, da so nekateri sosedi zelo zadržani do Babe Vange. Neka kmetica iz bližnjega Petriča je dejala: "Tukajšnji ljudje ji ne verjamejo. Samo pogleda te, vpraša, kaj je narobe in potem zdrdra na pamet naučene fraze. Veliko tega, kar počne, počne zaradi denarja. In govori tako prostaško. Uporablja besede, ki jih ne bi smela uporabljati nobena ženska, še zlasti ne pobožna oseba."

Podobne besede naj bi po srečanju z njo leta 1973 izrekel tudi znani sovjetski in ruski novinar Aleksander Bovin: "Popolnoma ničesar ni uganila iz moje preteklosti ali sedanjosti, in, kot se je kmalu izkazalo, tudi ne iz moje bližnje prihodnosti." Za povrh je Baba Vanga Bovina, ki je bil nekaj časa tudi pisec Brežnjevih govorov, menda še naplahtala, da bo Sovjetska zveza vojaško posredovala v Čilu.