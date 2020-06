Je bila ta ženica najzlobnejša serijska morilka v nekdanji Jugoslaviji?

"Sodelujem s hudičem, mladenič. Če me boš zaprl, se me boš spominjal do svoje smrti. Ne zapletaj se s hudičevimi silami." S temi besedami naj bi skoraj sto let stara ženica z vzdevkom baba Anujka, ki naj bi zastrupila več kot sto ljudi, maja 1928 pričakala mladega policista.

Čarovnica iz Vladimirovca, čarovnica iz Banata, tudi čarovnica iz Jugoslavije. To so bili vzdevki, ki so jih zlasti tuji časopisi nadeli 92-letni zdravilki in zeliščarki Ani Pistovi iz vojvodinske vasi Vladimirovac (po drugih podatkih je bila stara 93 ali 90 let), ki naj bi množično zastrupljala ljudi s svojimi čudežnimi napitki.

Pametna ženska, ki jo nosi luna in se zaljubi v napačnega

Ana Pistova (tudi Pistonja ali Pištonja) naj bi se rodila leta 1837 (po drugih podatkih pa leta 1838 ali leta 1836) v današnji Romuniji kot Ana Draxin oziroma Ana Drakšin. Bila je hči premožnega romunskega živinorejca, ki se je okoli leta 1849 preselil v banatski Vladimirovec. To je vas, ki leži v delu Vojvodine, ki je (bil) večinsko romunsko govoreč.

Imela naj bi odlično izobrazbo, bila nadarjena za medicino in kemijo in naj bi znala pet jezikov. Ko je živela v internatu, naj bi ugotovili, da je mesečnica. Ko je bila stara 20 ali 21 let, naj bi jo zapeljal mlad častnik, a jo je kmalu zapustil, za nameček pa še okužil s sifilisom. Takrat naj bi Ana zasovražila ljudi. Vsaj če verjamemo nekaterim tujim časopisom, ki so se zelo razpisali o zloglasni babi Anujki iz neke daljne Jugoslavije.

Vdova, ki v svoji hiši copra čudežne zvarke

Vprašanje je, če so podatki o izjemni izobrazbi, znanju petih jezikov ter zapeljivem častniku in sifilisu resnični ali zgolj plod domišljije takratnih novinarjev. Še najbolj je verjeti temu, da je znala pet jezikov, že zaradi tega, ker je živela v večnarodni in večjezični Vojvodini. Verjetno so kolikor toliko resnični tudi podatki, da se je poročila z 20 let starejšim premožnim kmetom, ki se je pisal Pistov. Rodila naj bi mu 11 otrok, a je na koncu do odraslosti preživel samo en sin, ki je pozneje postal uspešen trgovec.

Ana Pistova oziroma baba Anujka je živela v Vojvodini v vasi Vladimirovac. Na sodni klop je morala sesti v bližnjem Pančevu. Foto: Google Zemljevidi

Po moževi smrti naj bi Ana v hiši zgradila laboratorij in v njem izdelovala zdravila za bolezni. V laboratoriju naj bi imela tudi strupeni arzenik. O babi Anujki je leta 2007 napisal knjigo srbski pisec učbenikov za matematiko Šimon Đarmati. Ta o njej nima lepih besed. "To je bila na prvi pogled simpatična starka, na drugi, tretji in peti pogled pa je bila nevarna zastrupljevalka in coprnica," je Đarmati pred časom dejal enemu od srbskih medijev.

V 50 letih na drugi svet spravila več kot sto ljudi?

Đarmati, ki je svoji knjigi dal naslov Baba Anujka: coprnica iz Vladimirovca (srb. Baba Anujka: vračara iz Vladimirovca), je prepričan, da je baba Anujka, ki je imela nekaj časa tudi svojo pomočnico z imenom Ljubina Milankov, zastrupljala ljudi 40 ali celo 50 let. V tem času naj bi na drugi svet s svojimi strupi poslala vsaj 150 ljudi.

Hladnokrvno zastrupila mlad zakonski par?

Đermati omenja tudi dogodek, ki naj bi se v Vladimirovcu zgodil leta 1914. Komaj poročena domačina Titu in Maria Vacarescu sta se toplega majskega dne vračala z neke veselice. Mlada zakonca je pot vodila tudi mimo hiše babe Anujke. Ta je ustavila mladi par in jima prijazno ponudila osvežilno pijačo. Nekaj dni pozneje sta umrla.

Vsaj tako pravi legenda iz Vladimirovca. Oziroma tako pravi legenda po besedah Đarmatija. Leta 1914 naj bi baba Anujka zaradi suma izdelovanja strupov za umore prvič stopila pred sodnika, a je lahko odkorakala na prostost.

Nališpana čarovnica iz mračnega srednjega veka

Znova jo je policija zaprla maja 1928. Takrat so tuji časopisi (na primer ameriški in avstralski) pisali, da je zagrešila 50 ali 60 zastrupitev, in to tako, da je dala strup 15 ženskam, ki so se hotele znebiti svojih premožnih mož. Svojo strupeno mešanico naj bi prodajala 50 let. "Aretacija je razkrila zgodbo o čarovništvu in umorih, ki spominjajo na mračne dneve srednjega veka," je o babi Anujki zapisal eden od ameriških časopisov.

O babi Anujki je julija 1929 na kratko pisal tudi Slovenec, ki je bil pred drugo svetovno vojno najbolj bran in vpliven slovenski časopis. Največ in najbolj natančno so o sojenju babi Anujki seveda pisali srbski časopisi, na primer beograjska Politika, medtem ko so tuji časopisi, zlasti tisti iz angleško govorečega sveta, pogosto dali svoji domišljiji precej prosto pot, ko so pisali o čarovnici iz daljne, skrivnostne Jugoslavije.

Baba Anujka je domišljijo tujih časnikarjev burila še nekaj let po sojenju. Tako je leta 1932 neki časopis v Kentuckyju pisal, da so Anjuko Poštonjo sosedi obtožili, da je ubila več kot ducat mož s svojim "zlobnim očesom". Spet drug ameriški časopis je o babi Anujki zapisal, da zgleda 55 let, čeprav je stara več kot 90 let, da je nečimrna, si šminka ustnice, pudra obraz in vsak dan kodra lase. Imela naj bi veliko denarja, si stalno naročala nova oblačila in zelo rada veliko jedla.

O babi Anujki piše tudi naš Slovenec

Veliko manj senzacionalistično in bolj zaupanja vredno so o babi Anujki pisali takratni jugoslovanski časopisi. Tako je Slovenec poleti 1929, ko je baba Anujka sedla na sodne klopi, pod njeno fotografijo skopo zapisal: "92 letna Ana Pistov ali 'baba Anujka' iz Vladimirovca, ki stoji te dni pred okrožnim sodiščem v Pančevu, obtožena, da je dajala ženskam 'ljubezensko pijačo', po kateri naj bi se moški vneli v ljubezni, dejansko so pa odšli na oni svet. Obtožnica ji očita deset zastrupljenj."

Tuji časopisi so o babi Anujki pisali kot o coprnici, ki se je vaščani bojijo. V resnici se vaščani Vladimirovca babe Anujke niso bali, ampak je bila zelo priljubljena. Rekli so jo mala mamica Anjuška. Ker so se oblasti bali, da bi se vaščani uprli njeni aretaciji, je večja skupina policistov oziroma žandarjev prišla ponjo opolnoči. Zgodba o mladem policistu, prestrašenem zaradi hudičeve baba Anujke, je tako verjetno iz trte zvite. Bolj kot hudičevih sil so se možje postave bali jeznih vaščanov.

Babi Anujki na koncu sodijo le za dva umora

Tudi zgodbe o tem, da je baba Anujka kazala 55 let, da se je lišpala, nosila drage oblike in da je rada veliko in dobro jedla, so na majavih nogah. Fotografije in risbe v času sojenja kažejo, da je bila drobna in preprosto oblečena ženica, ki je zaradi starosti težko hodila, zato je pri hoji na sodišče in z njega potrebovala pomoč žandarjev.

Na koncu se je sojenje v Pančevu vrtelo okoli dveh zastrupitev, za katera naj bi strup izdelala baba Anujka s svojo mlado pomočnico Ljubino Milankov. To sta bila umora dveh premožnih kmetov - Lazarja Ludaškega in 70-letnega Nikole Momirova. Prvi je v skrivnostnih okoliščinah umrl leta 1924, drugi leta 1926. Pozneje so njuni trupli izkopali in pri obdukciji v njih našli sledove strupa.

Baba Anujka jo poceni odnese

Baba Anujka se je branila, da ni kriva in da je prišlo do zastrupitve, ker sta ženski, ki jima je prodala čudežno vodico, možema dale prevelike odmerke ljubezenskega napoja. Tožilstvo je za babo Anujko in polnoletne soobtožene zahtevalo smrtno kazen, a je bilo sodišče na koncu bolj blago. Babi Anujki je prisodilo petnajst let zapora.

Sodišče je bilo bolj strogo do 44-letne Stane Momirov, ki je bila zaradi zastrupitve svojega prvega moža Lazarja obsojena na dosmrtno ječo. Prav Stano Momirov je imelo sodišče za glavno zlobnico in načrtovalko umorov v obeh primerih zastrupitve.

Videoposnetek srbskega spletnega medija Telegraf, v katerem je baba Anujka predstavljana kot hladnokrvna serijska morilka, ki je desetletja zastrupljala nedolžne žrtve:

Na dosmrtni zapor je bila na koncu obsojena tudi 39-letna Sofija Momirov, ki je zastrupila svojega tasta Nikole Momirova. Tudi njen mož, 48-letni Sima Momirov, ki je sodeloval pri zastrupitvi očeta Nikole, je dobil dosmrtni zapor. Obsojena je bila tudi pomočnica babe Anujke, Ljubina Milankov, in sicer na osem let zapora. Dve drugi obtoženi ženski so izpustili na prostost.

Baba Anujka dočaka sto let

Na razglasitev sodbe so množično prišli tudi številni prebivalci Banata, ki jih obsodba priljubljene dobrotnice babe Anujke na dolgoletno zaporno kazen zelo razburila. Baba Anujka ni odsedela celotne zaporne kazni, saj so jo zaradi slabega zdravja po osmih letih izpustili iz zapora. Umrla naj bi dve leti pozneje, stara kar 100 let. Po drugi različici naj bi jo leta 1941 po kapitulaciji Jugoslavije iz zapora izpustili Nemci in naj bi na koncu umrla v starosti 104 let.

Vprašanje je torej, če je Ana Pistova oziroma baba Anujka res bila srhljiva in brezčutna serijska morilka oziroma poklicna zastrupljevalka, ki je imela zaradi svojih strupenih zvarkov na vesti več kot sto mrtvih. To skrivnost je s sabo odnesla v grob. Zagotovo pa lahko rečemo, da svojih žrtev ni zastrupljala zaradi potešitve svojih morilskih strasti, ampak je bilo zanjo prodajanje strupenih napitkov le posel.