Največji raj za svingerje na svetu je novo žarišče korone

S sprostitvijo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa je poleti turizem spet zaživel, odprli so se tudi nudistični kamp in nudistične plaže. Foto: Getty Images

Zgodba o Cap d'Agde se je začela kmalu po drugi svetovni vojni, ko so v takrat odročni kraj, ki leži ob francoski sredozemski obali, začeli prihajati prvi turisti. Nič kaj sramežljivi za tiste čase, saj so številni pod vročim sredozemskim soncem odvrgli vsa oblačila.

Od oljkarstva do nudizma

Nekateri domačini, ki so se preživljali z oljkarstvom, so podjetno zaslutili novo priložnost za lažje pridobivanje denarja. Na obali so uredili prostor za kampe, kamor so prihajali francoski pa tudi nizozemski in nemški turisti. Leta 1973 je v Cap d'Agde s pomočjo francoske države uradno nastalo letovišče za nudiste oziroma naturiste. Dobilo je ime Village naturiste oziroma Naturistična vas po slovensko.

Naturistična vas kljub imenu ni zgolj vas, lahko bi ji rekli kar mesto (ni čudno, da je dobila vzdevek Golo mesto oziroma Naked city po angleško). V Golem mestu, ki je ločeno od preostalega, "oblečenega sveta" z ograjo, so hoteli, veletrgovine, restavracije, frizerski saloni, butiki, nočni klubi, bari, banke, pošta … V vse te objekte lahko vstopite goli, priporočeno je le nošenje zaščitne maske.

Kot piše ameriško-kanadski spletni medij Vice, pa številni nudisti pravijo, da ne bodo nosili zaščitne maske, ker je to v nasprotju z njihovim življenjskim slogom. Zadostuje le socialna distanca, trdijo. Spet drugi pravijo, da nošenje maske ni nekaj antinudističnega.

Svingerska meka

Nudistom je v Cap d'Agde na voljo dvokilometrska plaža, na kateri je seveda golota obvezna. Nagce lahko srečate vsepovsod po mestu, le ko se morda proti večeru shladi, si številni nadenejo kakšno oblačilo.

Pogled na Naturistično vas v Cap d'Agde iz zraka:

Čeprav se pri Cap d'Agde pogosto omenja, da je to nekakšno družinsko letovišče za nudiste oziroma naturiste, torej za ljudi, katerih življenjski slog je po njihovih besedah sožitje z naravo, ki se izraža skozi socialno goloto, pa je kraj postal tudi meka ali raj za svingerje oziroma za ljubitelje bolj svobodnega spolnega življenja.

Savne in nočni klubi za razuzdance

Kot piše spletni BBC, je v Naturistični vasi nekaj ducatov kotičkov, kjer se lahko srečujejo svingerski pari. Na voljo so jim posebni klubi, savne in erotični nočni klubi. "Vsi so v tesnih stikih z drugimi ljudmi ves dan in seveda goli. Mi vsi vemo, zakaj smo tukaj. Je veliko bolj tradicionalno od družinskih nudističnih kampov drugje ob obali, kjer ni seks klubov," je za britanski medij povedal eden od svingerskih parov.

Eden najbolj znanih klubov za svingerje v Cap d'Agde je Balneo-Club Le 2&2. Tukaj je še svingerski klub Le Glamour, ki je znan po zabavah, ki se jih udeleži tudi do 1000 ljudi. Zdaj na obratuje, saj je zaprt že od marca letos, ko je Francija uvedla stroge zajezitvene ukrepe. Lastniki goste, ki so tradicionalno prihajali k njim, pomirjajo, da bodo prej ali slej odprli svoja vrata.

Velik upad obiska ljubiteljev golote

Preostali del Cap d'Agde se je odprl junija in v nudistično meko so začeli prihajati prvi turisti, a tokrat jih je bilo zaradi strahu pred okužbo z virusom manj kot prejšnja leta. Na vrhuncu poletne sezone je v prejšnjih letih prišlo v Cap d'Agde okoli 45.000 obiskovalcev. Večinoma pridejo za teden dni. Veliko jih pride tudi za konec tedna ali pa skočijo na obisk le za dan. Tudi zunaj sezone je Cap d'Agde priljubljen med nudisti. Nagci so se tako pognali v valove Sredozemskega morja tudi na prvi dan novega leta.

V času pandemije in karantenskih ukrepov naj bi se zanimanje za včlanitev v organizacije naturistov povečalo. Foto: Getty Images

Pozno avgusta so v Cap d'Agde odkrili prve okužbe s korono. Pozitivna sta bila dva zaposlena v hotelu Ozzin. Lastnik hotela je pozneje priznal, da je bila na hotelski terasi razuzdana zabava in da so med njo izpuhtela vsa priporočila glede socialne distance.

Velika razširjenost virusa v Cap d'Agde

Zunaj francoskega hedonističnega središča so nato lokalne zdravstvene oblasti postavile mobilno postajo za testiranje obiskovalcev Village naturiste. Testi so razkrili, da jih je od 800 testiranih ljubiteljev gole kože imelo virus 30 odstotkov. Nobeden od njih ni potreboval nujne zdravniške pomoči. Število okužb v Cap d'Agde je štirikrat večje kot v sosednjih krajih.

David Masella, ki je upravitelj Naturistične vasi, je za BBC dejal, da so dobili dvojni udarec. Prvi udarec je prišel, ko se je novi koronavirus začel širiti po Evropi. "Štirideset odstotkov naših gostov je tujcev, večinoma Nizozemcev in Nemcev, ki jim sledijo Italijani in Britanci. Zaradi virusa veliko rednih tujih gostov letos ni prišlo. Potem pa je tudi virus udaril po nas, toda to je bilo morda neizogibno. Pri 10.000 parcelah za kampiranje in pri 15.000 posteljah v vasi je gostota prebivalstva sedemkrat večja kot v bližnjem Montpellieru," je pojasnil.

Zapiranje klubov in barov

Po izbruhu okužb so lokalne oblasti v Naturistični vasi zaprle številne klube in bare, kjer je prihajalo do tesnih telesnih stikov. Posledica zapiranja je seveda veliko odpuščanje zaposlenih. Svoja vrata je moral zapreti tudi klub Waiki Beach, ki je znan po zabavah v nabito polnem bazenu. Delo je izgubilo 22 ljudi.

Zgodovina Naturistične vasi v Cap d'Agde:

V Cap d'Agde je bilo konec avgusta le pet tisoč obiskovalcev. "Nihče ni razpoložen za zabavo," je novinarju BBC dejal Philippe Barreau, ki ima v Cap d'Agde že 30 let trgovino, v kateri prodaja erotična oblačila in perilo. Tudi on je moral odpuščati zaposlene, saj mu je promet upadel za kar 80 odstotkov. Zaradi korone ter zapiranja klubov in barov je v Naturistični vasi ostalo brez dela kar 300 ljudi.

Razmah nudizma v času pandemije

Letos poleti je sicer nudizem oziroma naturizem postal ena od pomembnih medijskih tem. Sredi avgusta se je o ljubiteljih golote precej razpisala ameriška poslovna revija Forbes. Takrat je revija ugotavljala, da zanimanje za nudizem po svetu narašča in da hoče vse več ljudi biti golih v času korone.

Nudizem na plažah, gorah in v letoviščih naj bi bil povezan z željo po preizkušanje nove svobode po mesecih karantenskih ukrepov oziroma lockdowna. Naturistične organizacije v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji in ZDA so poročale, da se vse več ljudi hoče včlaniti vanje. Na Irskem je bilo med majem in julijem letos za 31 odstotkov več novih včlanitev v naturistične organizacije kot lani v istem obdobju.