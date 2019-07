Kje so pri nas kotički, kjer se lahko brezskrbno kopate goli?

Ko slišite za besedo naturizem, številni verjetno še vedno najprej pomislite na tiste, ki na dopustu odvržejo oblačila in se ne le po plaži, temveč tudi po kampu sprehajajo v Adamovem kostumu. A naturizem je veliko več kot to. Je slog življenja, ki močno osvobaja, pravijo tisti, ki ga živijo.

Pri naturizmu ne gre razkazovanje, erotiko ali javno izkazovanje spolnosti. Gre za življenjski slog, katerega namen se je znova približati naravi in zaživeti v sožitju z njo, se osvoboditi predsodkov in se pokazati takšnega, kot si.

"Naturisti si z gibanjem in rekreacijo v naravi izboljšujemo telesno in duševno zdravje, se osvobajamo moralnih predsodkov, s skupno goloto odkrivamo človekovo pravo podobo in podpiramo vse dobrine in navade, ki koristijo telesu in razumu, ter smo nasprotniki vsega, kar nam škoduje," je že davnega leta 1990 v svoji knjigi Naturizem kot način življenja tudi v Jugoslaviji zapisal Jožko Puc, ki ga na svoji spletni strani povzema tudi Zveza društev naturistov Slovenije.

Pri naturizmu gre za premišljeno goloto, ki sta ji fetišizem in izumetničenost tuja in se strogo ločuje od golote, ki preseneča in vzburja. Dejstvo, da si gol med drugimi, ustvarja posebno vzdušje socialne povezanosti: pokažemo se takšne, kot smo, pristni v vsej svoji "goli resnici''.

Foto: Getty Images

Naturizem in nudizem sta dva različna pojma

Pri nas obstajajo le tri manjša društva, v katera se lahko vključujejo naturisti in ki so združena v Zvezo društev naturistov Slovenije. Predsednica Zveze Maja Penko je povedala, da je društev, kjer bi se lahko družili in srečevali enako misleči, pri nas še vedno premalo: "Ogromno članov imamo na primer iz primorske in štajerske regije, tam še nimajo svojega društva. Tako da bi bili zelo veseli, če bi se odprlo še kakšno društvo."

Hkrati pa je poudarila, da je naturizem nekaj povsem drugega kot nudizem. "Glavna razlika med naturisti in nudisti je v tem, da se zadnji zgolj kopajo in sončijo goli nekajkrat na leto, medtem ko je naturizem način življenja, filozofija," je pojasnila Penkova. Naturisti tudi ostajajo aktivni vse leto, se srečujejo na raznih dogodkih, hodijo na izlete in podobno.

Prihodnje leto oktobra bo tako Zvezda društev naturistov Slovenije gostila prav poseben dogodek, ki ga sicer organizira Mednarodna naturistična federacija. Gre za Svetovni kongres naturizma, ki ponuja pomembne možnosti za širše spoznavanje in širjenje naturizma v Sloveniji.

V Sloveniji okrog 100 tisoč naturistov in nudistov

V Sloveniji je po zadnjih podatkih približno 100 tisoč naturistov in nudistov, le tisoč jih je vključenih v društva in jih je pridobilo tudi uradne članske izkaznice. "Pri nas gre večinoma za odrasle osebe, medtem ko je na primer v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem ogromno mladih, ki so naturisti že mladih nog. Zasluge za to gredo tamkajšnjim vzgojno-izobraževalnim sistemom, kjer je golota nekaj povsem sprejemljivega, ne obkrožata je več tabu in sramovanje," je dejala sogovornica in dodala, da se tudi pri nas odnos do golote in naturizma izboljšuje, a da je mogoče ogromno narediti za še boljšo ozaveščenost.

Golota pri nas ni več velik tabu kot nekoč, smo vedno bolj odprti. Je pa marsikomu težko to priznati, ker ga skrbi, kako bodo to sprejeli prijatelji, sodelavci …

Foto: Getty Images

Kje se lahko naturisti kopajo brez skrbi?

V Sloveniji naturisti nimajo na voljo veliko uradnih plaž in kampov, kjer bi se lahko brezskrbno družili in preživljali proste dneve ali dopuste.

Med najbolj znanimi je naturistični kamp v Termah Banovci, ki je ločen od klasičnega, tekstilnega dela in ima na voljo tudi svoje lastno termalno kopališče – torej plažo in termalni bazen, ki ima tudi hladni del in masažni bazenček (whirpool). Lani so v naturističnem kampu zabeležili okrog osem tisoč gostov, od tega jih približno 70 odstotkov prihaja iz tujine. "Gre predvsem za goste iz Avstrije, Nemčije in Italije ter iz severne Evrope," s podatki postreže Aljana Magdič iz Term Banovci. "Naturistični kamp smo odprli 1984 – to so bila leta, ko je bil nudizem v srednji Evropi zelo popularen."

Priljubljena destinacija med naturisti je tudi Dolenje Polje pri Dolenjskih Toplicah, kjer deluje Mali raj, ki ga upravlja istoimensko društvo. Za naturiste je poskrbljeno tudi v kampu Smlednik, kjer jim je namenjen tri tisoč kvadratnih metrov velik del z lastnimi sanitarijami in prhami. "Del za naturiste smo uredili že pred letom 1990, torej še v obdobju nekdanje Jugoslavije. Imamo kar nekaj stalnih gostov, ki se vedno znova vračajo k nam, kar nam je še posebej v zadovoljstvo. Veliko naturističnih gostov namreč prihaja iz tujine. Po moji oceni je naturistov približno 10 odstotkov vseh gostov v našem kampu," je pojasnil direktor Kampa Smlednik Srečko Rozman.

Na naturiste so se spomnili tudi v Kampu Terme Lendava. Tam sicer ločenega dela, kjer bi lahko bivali naturisti, nimajo, imajo pa drugače poskrbljeno za tiste, ki radi uživajo v kopanju brez tekstila, pojasnjuje Ana Praprotnik: "V Termah Lendava omogočamo kopanje gostom brez tekstila v eni izmed kopeli z naravno termo-mineralno vodo z zdravilnimi učinki. Nudistično kopanje je dovoljeno v obdobju nudistične sezone, ki traja od septembra do maja, kopanje pa je omejeno tudi po urah." Dodaja še, da je zanimanje za omenjeno kopel veliko, precej gostov prihaja iz Slovenije in iz sosednje Avstrije.

Foto: Getty Images

Sicer pa naturisti pri nas nimajo prav veliko uradnih naturističnih kotičkov, kjer bi se lahko nemoteno sončili, kopali in družili. Poleg omenjenih kampov obstajata le še dva uradna objekta, oba sta v Ljubljani. V Vodnem mestu Atlantis imajo v sklopu Dežele savn urejeno veliko sončno teraso in bazen, Savna Zlati Klub Tivoli pa ima prav tako poskrbljeno za veliko sončno teraso, kjer se lahko naturisti brez skrbi nastavite sončnim žarkom, pišejo na spletni strani Zveze društev naturistov Slovenije.

A prav v urejanju prostorov za naturiste vidijo pri Zvezi društev naturistov Slovenije še neizkoriščeno tržno nišo. "Zadnja leta so gostje iz Evrope, ki živijo kot naturisti, hodili na sosednjo Hrvaško. A če bi pri nas uredili kakšne dodatne plaže in kampe zanje, bi lahko velik del teh gostov zadržali mi. Pa čeprav vsaj za nekaj dni. Tako da bi bila to tudi turistična priložnost za Slovenijo," svoje videnje poda Maja Penko in dodaja, da so vsem, ki bi bili zainteresirani urediti kakšne nove prostore za naturiste, pripravljeni pri zvezi pomagati z nasveti.

Foto: Thinkstock

Na voljo tudi nekaj divjih plaž

Obstaja pa nekaj neuradnih naturističnih lokacij, tako imenovanih divjih plaž, kjer načeloma naturistov nihče ne preganja. Omenjeno društvo je na svoji strani objavilo seznam tudi teh. To so:

Obrežje reke Save med Črnuškim mostom in Gameljnami,

sipine reke Save pri Tomačevem,

skrajni konec Mariborskega otoka,

nabrežje ob reki Savinji pri Medlogu pri Celju,

obrežje ob reki Nadiži,

plaža pod Belim Križem,

plaža pod obzidjem v Piranu

divja plaža Debeli rtič (med RKS in svetilnikom).

Foto: Wikimedia Commons

Naturisti so prijetni gosti, držijo se dogovorjenih pravil

Vsi, ki uživajo v sončenju in plavanju brez kopalk, se držijo dogovorjenega naturističnega bontona. Goli se gibajo le na naturizmu namenjenih območjih v kampih in na plažah, na tekstilne plaže in dele kampa vstopajo oblečeni. Če je vreme slabo, mrzlo, so seveda oblačila dovoljena in dobrodošla tudi na naturističnih lokacijah.

Na naturizmu namenjenih območjih sicer ni dovoljeno fotografiranje brez privolitve ljudi, prav tako je strogo prepovedano kakršno koli nespodobno vedenje – hujše kršitve so lahko prijavljene tudi policiji. Imajo pa naturisti še eno pomembno pravilo, in sicer vedno sedijo na brisači, saj se zavedajo, da je higiena zelo pomembna.