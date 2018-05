Airbnb za nudiste: novost za vse, ki ste na dopustu radi goli

Foto: Thinkstock

Finska zakonca Petri in Minna Karjalainen sta zaprisežena nudista in navdušena popotnika, ki na počitnicah vedno iščeta namestitve, kjer jima dovolijo, da odvržeta oblačila. Tudi sama sta na spletni platformi Airbnb poskušala svoj dom oddajati podobno mislečim turistom, a neuspešno, nato pa se jima je porodila zamisel o Airbnbju podobni platformi, ki bi bila namenjena izključno namestitvam za nudiste.

Tako je nastal NaturistBnB, spletni portal, ki deluje podobno kot Airbnb, le da je v vseh oglaševanih vilah, apartmajih in stanovanjih dovoljeno odvreči oblačila.

Foto: zajem zaslona

"Gre za resnično kul priložnost, da ljudje obiščejo zanimive kraje, tam srečajo podobno misleče ljudi in bivajo pri njih," sta zakonca povedala za CNN.

Čeprav sta svojo nudistično-turistično spletno platformo zagnala šele pred dvema mesecema, se na njej oglašuje že vrsta namestitev. Na voljo so najrazličnejše vrste bivališč od jadrnic in drevesnih hišk do vil in apartmajev, razsejanih od Evrope do ZDA in Avstralije. "Meni so trenutno najbolj pri srcu majhna stanovanja v mestnih središčih," je za CNN namignil Petri Karjalainen, "nekaj jih je v Londonu, Amsterdamu in New Yorku."

Foto: Wikimedia Commons

Ob oglasih za namestitve sta objavila tudi smernice za nudiste oziroma naturiste, da bi se izognili neprijetnim situacijam oziroma da se lahko "začetniki" spoznajo s pravili vedenja. Med drugim naj bi nudisti v vseh oglaševanih namestitvah s seboj ves čas imeli brisačo, na kateri sedijo oziroma ležijo, fotografiranje pa ni zaželeno, razen če se s tem strinjajo prav vsi, ki bodo v kadru.

Pravilo nudizma je, da vsem vpletenim zagotavlja varno okolje, v katerem se počutijo udobno v lastni koži, zato v druge ljudi ne velja strmeti in premerjati njihovih teles. Prav tako v nudističnih skupnostih ni zaželeno izrazito seksualno obnašanje - z držanjem za roke in poljubi ni nič narobe, intimnejše vedenje pa naj ostane za zasebne prostore, še piše v pravilih.