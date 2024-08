Obiskovalce vabijo, naj si razstavo ogledajo goli #foto

Muzej v francoskem mestu Marseille obiskovalce vabi, da odkrijejo odnos Evrope do naturističnega življenjskega sloga tudi tako, da se goli podajo na ogled razstavnih dvoran.

Tako za popolnoma oblečene kot za gole je razstava v Muzeju civilizacij Evrope in Sredozemlja (Mucem), ki je nastala v sodelovanju s pariškima Centrom Pompidou in Louvrom ter Švicarsko nacionalno knjižnico v Bernu, na ogled do 9. decembra.

Čevlji so obvezni, oblačila ne

Obiskovalci razstave lahko enkrat mesečno raziskujejo zgodovino naturizma v Evropi zgolj samo v svojih čevljih in brez obleke. Da so obiskovalci obuti, je previdnostni ukrep, da ne bi prišlo do kakršnihkoli poškodb podplatov, je povedal vodja francoske naturistične organizacije FFN Eric Stefanut.

"Ne zgodi se vsak dan, da lahko hodiš gol po muzeju," je ob tem povedala 38-letna Julie Guegnolle, ki se je tudi odločila, da bo v Mucemu, na razstavi z naslovom Naturistični raji, praznovala svoj rojstni dan. Skupaj s soprogom je bila na dan obiska muzeja med 80 obiskovalci, ki so se v naturalističnem slogu sprehajali okoli 600 fotografij, slik, kipov in drugih razstavnih predmetov.

Med njimi je bil tudi par iz jugozahodne Anglije, ki se je čudil svobodnemu odnosu do prikazane golote na razstavi. Kieren Parker-Hall in Xander Parry sta povedala, da sta uživala v "fantastičnih" fotografijah, vključno s črno-belim portretom gole Christiane Lecocq – pionirke francoskega naturizma, ki je umrla v starosti 103 let.

Odkrivanje zgodovine naturizma, medtem ko sta bila brez oblek, je bila za oba Britanca sicer "enkratna priložnost v življenju", še posebej, ker sta povedala, da ta praksa v njuni domovini ni široko sprejeta.

Naturistično gibanje se je v Švici in Nemčiji pojavilo v 19. stoletju, je pojasnil vodja lokalnega združenja naturistov Bruno Saurez. V Franciji se je prva naturistična skupina pojavila v Provansi na jugovzhodu države leta 1930, preden se je razširila po celotni državi.

