Je simbol, ki krasi mnoga oblačila, res skrivni svingerski znak?

Uporabnica TikToka z vzdevkom @linjeanw je na tem družbenem omrežju pred kratkim objavila videoposnetek o tem, kako so bili na križarjenju ljudje nenavadno, če ne kar pretirano prijazni do nje in njenega moža.

Zakaj? Menda zato, ker sta bila oba oblečena v kopalke, potiskane z ananasi.

"Ups, nihče mi ni povedal," je zapisala ob videoposnetku, ob katerem se je sprožila obširna razprava o tem, ali so ananasi res simbol svingerjev.

"Ali ne velja to le v primeru, če je ananas obrnjen na glavo? V nasprotnem primeru je le lepo sadje," je zapisala ena od uporabnic TikToka, druga pa je dodala: "Mislila sem, da je ananas simbol gostoljubja. Deset let sem delala v domu upokojencev in vse je bilo okrašeno z ananasi."

Oglasil se je tudi uporabnik, ki je po lastnih besedah del svingerske skupnosti, in zatrdil, da so ananasi kot svingerski simbol pravzaprav le šala, ki že dolgo kroži. "Zagotovo to za nas ni znak, da se lahko človeku kar brez zadržkov približamo," je zapisal.

Mimogrede – za skrivni znak svingerjev je menda nekoč veljala tudi priljubljena vrtna okrasna rastlina: