Štirje skriti znaki, ki kažejo, da so vaši sosedje svingerji

Svingerji so pari, ki niso monogamni, torej za spolne užitke iščejo druge pare ali včasih tudi posameznike. Svinganja nikakor ne moremo povezovati z varanjem, opozarjajo strokovnjaki, kajti pri varanju eden od partnerjev tega ne ve in ne odobrava, pri svinganju pa v menjavo spolnih partnerjev privolijo vsi vpleteni.

Imate težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Gotovo ste že vsi kdaj slišali za zasebne zabave, ki jih svingerji prirejajo za svoje užitke. Morda sumite, da so celo vaši sosedje ali znanci svingerji, a tega ne morete z gotovostjo trditi. A če bi poznali katerega od skritih znakov, s katerimi svetu na subtilen način sporočajo, kaj si želijo, bi jih takoj prepoznali, piše portal The Mirror.

V Veliki Britaniji je v zadnjih letih močno upadla prodaja pampaške trave, ker so jo začeli povezovati s svingerstvom. Foto: Thinkstock

1. Črn prstan

Svingerji svoje spolne preference izkazujejo s prav posebnim kosom nakita, in sicer prstanom črne barve, ki ga običajno nosijo na desni roki. Tako je za spletno stran The Stranger pojasnil Cooper Beckett, avtor spletne strani in številnih knjig na temo svingerstva.

Daje celo nasvet, kako se odzvati, če srečate nekoga s črnim prstanom: "Če srečate koga s črnim prstanom na desnici, mu recite: 'Vidim, da nosite prstan črne barve na desni roki. Morda pa pripadava istemu klubu …'"

2. Posebna zapestnica

Za svingerje so po novem na voljo tudi zapestnice s tremi prav posebnimi znaki. Katerega bo posameznik izbral, je odvisno od tega, kaj želi sporočiti. Če moški in ženska iščeta drug par, je primerna ena oznaka, če moški in ženska iščeta žensko za seks v troje, spet druga, če pa samo sporočata, da sta svingerja in da iščeta partnerja (brez opredelitve spola), velja tretji znak. Podrobneje se lahko o označbah na zapestnicah podučite na spodnji sliki.

Vsak simbol sporoča svojo zgodbo. Foto: SwingerCode.org

3. Pampaška trava

To je zagotovo šala in v trditvi ni nič resnice, si boste ob dejstvu, da naj bi bila tudi rastlina pampaška trava vabilo na svinganje, verjetno mislili številni. A Britanci so to vzeli sila zares, pa čeprav nihče na Otoku natanko ne ve, kje in kdaj so se pojavile govorice, da je omenjena rastlina skriti znak svingerjev.

The Telegraph je namreč že pred časom poročal, da je prodaja sadik pampaške trave v zadnjih letih močno upadla. Eno od prodajnih podjetij v okrožju Kent je pred desetletjem prodalo po 550 rastlin na leto, zdaj jih prodajo le pol toliko. In trdi, da je tako prav zaradi predsodkov, povezanih s to rastlino.

4. Okrasje pred hišo

Še bolj bizarna pa se bo zagotovo številnim zdela trditev, da naj bi na to, da so prebivalci neke hiše nagnjeni k svinganju, kazali njihovi vrtni ornamenti oziroma okrasje okrog hiše/stanovanja.

Spletna stran Bigger Love namreč piše, da svingerji istomisleče pare vabijo na zasebne zabave z belimi kamni, rožnatimi in vijoličnimi vrtnimi figuricami, kot so na primer vrtni palčki, in s trkalom v obliki ananasa.