Na Jadran prihaja križarka s svingerskimi potniki

Maja prihodnje leto bo Jadransko morje lokacija prav posebnega križarjenja - namenjeno bo svingerjem. Sedemdnevno potovanje na potniški ladji Azamar Quest organizira podjetje Original Group, cene pa segajo od pet tisoč za osnovno do 30 tisoč dolarjev za najbolj luksuzno kabino.

Križarka s svingerskimi gosti bo plula od Benetk do Rima, po poti pa se bo zasidrala v Šibeniku, Dubrovniku in Kotorju, nato pa na poti do cilja še na Amalfijski obali in v Sorrentu.

Ladja Azamara Quest, ki bo gostila svingersko križarjenje. Foto: Wikimedia Commons

Svingerska križarjenja sicer niso novost, tudi na Jadranu ne, na Hrvaškem so namreč "svingersko križarko" že gostili leta 2015. Za dopust na tej ladji se sicer lahko odločijo le pari, v nasprotju s splošnim prepričanjem pa ne gre za popoln razvrat.

Potniki so lahko brez oblačil na ladji le na za to določenih območjih, tudi "srečevanje" z drugimi pari lahko poteka le v za to določenih prostorih. Na vseh teh območjih je fotografiranje in snemanje strogo prepovedano.

