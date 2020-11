Katastrofa na prvem križarjenju po Karibih: nihče ni nosil maske, virus pa se je širil

7. novembra je potniška ladja SeaDream 1 z Barbadosa odplula na prvo križarjenje po Karibih, odkar je to turistično panogo spomladi ustavil koronavirus.

Norveško podjetje SeaDream Yacht Club, lastnik ladje, se je podviga lotilo drzno oziroma, kot se je kmalu izkazalo, predrzno.

Prvo karibsko križarjenje po odprtju so namreč napovedali z besedami, da "na krovu ne bo treba nositi mask zaradi temeljitega testiranja pred odhodom". Zatrdili so, da bodo s testiranjem pred vkrcanjem ter ob in po njem poskrbeli, da bodo na krovu le neokuženi potniki in da bo ladja varen "negativni mehurček".

Fotografije z vkrcanja, s katerih je jasno razvidno, da osebje na ladji ni nosilo zaščitnih mask:

Live from the first #Caribbean #cruise since March: @SeaDreamYC #SeaDream1’s hotel director, staff are giving arriving passengers a warm welcome, including Champagne, cold towels, as they climb the gangway after testing negative for #covid at the pier. Sailaway in 90 minutes! pic.twitter.com/7F8XYcVEZT — Gene Sloan (@CruiseLog) November 7, 2020

Da bi svetu sporočili, da so zadostili varnostnim standardom, so ob potnikih, ki so za križarjenje plačali, na ladjo povabili še vrsto blogerjev in drugih turističnih piscev, ki naj bi jim potem peli slavospeve.

Večina potnikov je prišla iz ZDA, preostali iz Velike Britanije, Avstrije, Danske, Norveške, Švedske in Nemčije, vsem pa je bilo skupno, da so jih domače oblasti svarile pred potovanji v tujino v obdobju, ko pandemija koronavirusa še zdaleč ni pod nadzorom.

Mehurček se je iz negativnega spremenil v pozitivnega

Po nekaj dneh, natančneje v sredo, pa se je zgodilo: eden od potnikov je zbolel in test je pokazal, da je pozitiven na koronavirus. Osebje je vsem potnikom na krovu naročilo, naj se samoizolirajo v svojih kabinah, ladja pa je obrnila nazaj proti Barbadosu. Tam so bolnega potnika odpeljali v bolnišnično izolacijo, testi preostalih pa so pokazali okužbo pri še sedmih.

Just opened my eyes and ... yep, I’m still in this cabin. Had hoped maybe it was just a dream. Day 3 of quarantine begins! #SeaDream #cruise @thepointsguy pic.twitter.com/RZ54K5O84z — Gene Sloan (@CruiseLog) November 13, 2020

Kalvarije še ni bilo konec: barbadoške oblasti potnikom in osebju niso dovolile, da bi se izkrcali z ladje, na kateri se je očitno širil koronavirus. Potniki so morali ostati izolirani v svojih kabinah, mnogi brez balkonov, nekateri celo brez oken. Da bi bila situacija še bolj bizarna, so blogerji še naprej poskušali hvaliti celotno izkušnjo in tako poplačati brezplačni izlet.

Med drugim je bilo mogoče na Twitterju zaslediti pohvale, da jih razvajajo z odlično hrano, kaviarjem in šampanjcem, medtem ko ždijo v kabinah:

Only on ⁦@SeaDreamYC⁩! We were supposed to have our champagne and caviar splash in Mayreau but as we’re in isolation in Bridgetown, it’s been brought to the cabin. Fabulous! pic.twitter.com/U109wEWCoX — Sue Bryant (@sjbryant) November 12, 2020

Okay, now this is really getting nuts. The slipped-under-the-door dinner menu tonight for our #covid lockdown included escargot and Osso Bucco. Really, guys, a sandwich would do! @SeaDreamYC #SeaDream pic.twitter.com/c2EHmwKZGa — Gene Sloan (@CruiseLog) November 12, 2020

In čeprav bi po uveljavljenih zdravstvenih protokolih morali v ladijski karanteni ostati 14 dni, se tako upravljavec potniške ladje kot barbadoške oblasti niso držali pravil.

Potnike so brez zadostne karantene poslali na letala

V nedeljo so potnike, pri katerih (še) niso potrdili okužbe, izkrcali in jim dovolili odleteti domov - s komercialnimi poleti, na katerih so zaščitne ukrepe prav tako razumeli in upoštevali zelo ohlapno.

And people think cruise is bad which is rediculous considering how much effort goes in! No social distancing, condensed lines, people knocking into us, masks around chins, crammed into airport trams like sardines! People not wearing masks on flight! pic.twitter.com/yx9jFjHSYO — Cruise with Ben & David (@CruiseWithBD) November 15, 2020

Kot sta zapisala britanska blogerja, ki sta bila med udeleženci nesrečnega križarjenja, so bili potniki med vkrcanjem na letalo nagneteni kot sardine, mnogi so bili brez mask ali pa so jih nosili na bradi.

Čudi le, da ju odsotnost mask ni motila na brezplačnem križarjenju po Karibih.

Oglejte si še: