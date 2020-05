Na Sejšelih do konca 2021 prepovedali prihod ladij za križarjenja

Sejšelov vsaj do konca leta 2021 ne bo mogoče obiskati v okviru križarjenja, do takrat na otočju namreč ni dovoljeno pristajanje velikih potniških ladij. Ta ukrep je sprejel sejšelski minister za turizem, civilno letalstvo, pristanišča in pomorstvo, da bi tako preprečil širjenje novega koronavirusa, poroča Seychelles Nation, osrednji časopis tega otočja.

Turizem je na Sejšelih druga najpomembnejša panoga (prva je komercialni ribolov) in prepoved prihoda potniških ladij zanj pomeni močan udarec.

Minister za turizem je zato napovedal, da bodo hotelom, letoviščem, turističnim agencijam in drugim podjetjem v turizmu pomagali z olajšavami in spodbudami, kot so ugodna posojila in državna jamstva.

