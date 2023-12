Izredne razmere na Sejšelih po eksploziji in poplavah #video

Po eksploziji v industrijski coni in posledičnih poplavah so na največjem otoku Mahé na Sejšelih razglasili izredne razmere, poroča BBC. Porušene so poslovne stavbe in bližnje stanovanjske stavbe, ranjenih je več ljudi. Številne so evakuirali z domov.

State of emergency declared in Seychelles after huge explosion https://t.co/5jsSopjeUR — BBC News (World) (@BBCWorld) December 7, 2023

Po podatkih tujih medijev je ob dveh zjutraj po lokalnem času eksplodiralo strelivo, ki je bilo shranjeno v štirih zabojnikih v skladišču gradbenega podjetja v kamnolomu.

Wavel Ramkalawan, predsednik Sejšelov, je državljanom naročil, naj zaradi varnosti ostanejo doma.

Seychelles President Wavel Ramkalawan declared a state of emergency on Thursday, ordering all citizens except essential workers to stay at home, after a blast at a store and flooding due to heavy rainfall, the presidency said ➡️ https://t.co/QFShxbWa7j pic.twitter.com/joIJUxhhKN — AFP News Agency (@AFP) December 7, 2023

Poškodovano je mednarodno letališče, čeprav je oddaljeno štiri kilometre, zaprli so šole, bolnišnice so dostopne le za nujne primere.

Mednarodno letališče sicer še vedno deluje, prav tako trajektne linije med otoki, piše na uradnem profilu države na omrežju X.

Izjemno močno deževje pa je ponoči povzročilo poplave in zemeljske plazove, zaradi česar so bile ekipe za reševanje pod dodatnim pritiskom. V poplavah so umrli trije ljudje.

Aerial footage of the aftermath after the explosion at the CCCL explosives store that has caused massive damage to the Providence Industrial area, Seychelles 🇸🇨 | 7 December 2023 | #explosion #Seychelles pic.twitter.com/a5rylxApRl — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 7, 2023

Ramkalawan je na nacionalni televiziji nesreče označil za veliko tragedijo in državljane pozval, naj izkažejo solidarnost s tistimi, ki so trpeli.