Na vrtu za okras imela bombo: "Če bo šlo vse v zrak, bova šla tudi midva"

Bomba, ki je bila zunaj doma Sian in Jeffreyja Edwardsa, naj bi izvirala iz poznega 19. stoletja. Vseskozi sta mislila, da gre za bombo brez naboja. Prejšnji teden je na njuna vrata potrkal policist, ki je paru povedal, da je opazil bombo in da mora obvestiti ministrstvo za obrambo. Strokovnjaki so se po pregledu skoraj 30-kilogramskega izstrelka, za katerega so ugotovili, da bi lahko kadarkoli eksplodiral, odločili, da ga bodo že naslednji dan odstranili s kraja.

Garden ornament turns out to be live bomb https://t.co/IBAd2MyCiQ — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 3, 2023

Za zakonca je bilo slovo od "starega prijatelja" težko, še posebej, ko so jima rekli, da se bosta morala začasno izseliti iz hiše. "Enoti za odstranjevanje bomb sem povedal: 'Ne greva iz hiše, tu bova ostala. In če bo šlo vse v zrak, bova šla tudi midva.'"

1189 Neil - Very interesting 24 hours working with the Army EOD, extracting a live explosive shell from a residential property, relocating it to a local quarry for overnight "guarding", before detonating it this morning. The great variety of Neighbourhood Policing!!! pic.twitter.com/v6kblt2Fbs — Milford Haven Police (@DPPMilfordHaven) December 1, 2023

Bombo sta imela za okras, po njej sta udarjala z lopato, da sta odstranila zemljo

77-letni Jeffrey Edwards je za Guardian povedal, da ju je novica šokirala in da tisto noč nista prav veliko spala, saj sta živela v prepričanju, da gre za prazen izstrelek, in ga imela za okras. Sian je dodala, da je predmet med drugim uporabljala za to, da je med delom na vrtu po njem potolkla z lopato in jo tako očistila zemlje.

V času odstranjevanja so v bližini zaprli vse ceste, nameravali pa so evakuirati tudi vso ulico, a se je kasneje izkazalo, da to ni potrebno. Odpeljali so jo v zapuščeni kamnolom v Walwyn's Castle, prekrili s petimi tonami peska in detonirali.

"Bila je kot stari prijatelj. Zelo mi je žal, da so staro stvar uničili," je dejal Edwards in dodal, da je bila bomba stara več kot sto let, na dvorišču pred njuno hišo pa je stala že več generacij.