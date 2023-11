Zaradi grožnje z bombo danes zaprtih skoraj 30 šol

Policisti bodo danes obiskali vse prizadete šole, da bi jih pregledali. Več lokacij so policisti že pregledali ali pa so v postopku pregleda, so zapisali na spletni strani.

V Bruslju in francosko govoreči belgijski provinci Valonski Brabant je danes zjutraj ostalo zaprtih skoraj 30 šol, potem ko so v nedeljo zvečer prejele obvestilo o podtaknjeni bombi. Po ocenah pristojnih šolskih oblasti je bilo prizadetih približno deset tisoč učencev. Policija medtem preverja vse prizadete šole.

Šolska uprava v francosko govorečem delu Belgije (WBE) je na svoji spletni strani danes objavila, da dobrih 30 šol v njeni mreži danes zjutraj ne bo odprlo vrat učencem, potem ko so bile prejšnji večer tarča groženj z bombo po elektronski pošti.

"Včeraj zvečer nas je več ravnateljev šol obvestilo, da so prejeli grozilno elektronsko pošto," je za belgijsko televizijo RTBF pojasnil vodja WBE Julien Nicaise. V elektronskem sporočilu je bila omenjena tudi uporaba "eksploziva, če ne plačamo odkupnine", je dodal.

Policisti bodo pregledali vse prizadete šole

Po ocenah WBE je zaradi tega prizadetih približno deset tisoč učencev osnovnih in srednjih šol v Bruslju in provinci Valonski Brabant južno od belgijske prestolnice. Kot so še sporočili pri WBE, bodo policisti danes obiskali vse prizadete šole, da bi jih pregledali. Več lokacij so policisti že pregledali ali pa so v postopku pregleda, so zapisali na spletni strani.

Pri WBE so hkrati obžalovali, da se število tovrstnih groženj šolam v zadnjih tednih povečuje, in ob tem opozorili na težave, ki jih te povzročajo vsem, še posebej družinam.

V začetku meseca, po vrnitvi z jesenskih počitnic, so morali zaradi groženj z bombo evakuirati dve šoli v mestih Charleroi in Dinant v Valoniji. Bombe pri tem niso odkrili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.