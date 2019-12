Najboljše križarke na svetu: zmagovalci tudi v Kopru #video

Spletni portal Cruise Critic, specializiran za križarjenja, je letos že 12. zapored razglasil najboljše ponudnike križarjenj na svetu. Nagrade podelijo v več kategorijah, od najboljše nove ladje do najboljših zabavnih vsebin, ki jih ponujajo na ladjah. Največ nagrad, kar pet, je prejel švicarski ladjar Viking Cruises, ki na svojih ladjah praviloma prevaža potnike z debelejšimi denarnicami.

Viking Cruises je tudi eden od množice ladjarjev, ki so se s svojimi ladjami ustavili v Kopru, kjer so imeli letos rekordno sezono. Z 72 potniškimi ladjami je namreč v koprsko pristanišče prispelo kar 115.581 potnikov, s čimer so presegli prejšnji rekord 108.820 potnikov iz leta 2011.

V Kopru so letos sidrali večje in prestižnejše ladje

"Potniške ladje, ki so letos prispele v Koper, so bile večje, bolj prestižne in z več potniki. Več je bilo tudi ladjarjev višjega cenovnega razreda, s katerimi potujejo potniki z višjo kupno močjo," so sporočili s koprske občine, "to so ladje ladjarjev Azamara, Silversea, Oceania, Regent Seven Seas, Crystal Cruises in Viking, ki so na svojem krovu gostile predvsem turiste iz Velike Britanije, Nemčije in Severne Amerike."

Foto: Mestna občina Koper

Sicer pa bo tudi začetek sezone prihodnje leto v Kopru v znamenju najboljšega ladjarja na svetu - potniško sezono 7. aprila namreč odpira 228 metrov dolga ladja Viking Sea, ki bo v Koper pripeljala 850 petičnih potnikov in 470 članov posadke.

