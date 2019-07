Razkošne križarke se vse pogosteje zasidrajo v Kopru #video

Danes se v Koper vrača ena bolj prestižnih potniških ladij Viking Star. Na njej je prostora za približno 950 potnikov in okrog 500 članov posadke. Koper se vse pogosteje znajde na zemljevidu postojank, kjer se zasidrajo velike potniške križarke. Zadnja leta k nam prihaja vse več ladij višjega cenovnega razreda, na katerih najdemo boljše restavracije, plezalno steno, kinodvorane in bazene. Potniki so nad Slovenijo navdušeni in obljubljajo, da se bodo vrnili.

Koper bi lahko v naslednjih letih po nekaterih ocenah sprejel med 180 in 200 tisoč gostov, pravijo na Mestni občini Koper. Je pa res, dodajajo na občini, da morajo biti križarke enakomerno razporejene po celotni sezoni, ki traja od marca oziroma aprila vse do novembra in celo v december.

Bo letos padel rekord?

Za zdaj kaže, da bo letos v Kopru pristalo okoli 106 tisoč potnikov, ker pa nekatere ladje svoj prihod javijo v zadnjem trenutku, se lahko zgodi, da bodo presegli rekordno leto 2011, ko se je v pristanišču zasidralo 78 potniških ladij, z njimi pa nekaj manj kot 109 tisoč potnikov, je povedala Marina Jelen s koprske občine.

V preteklosti so v Koper pogosteje prihajale ladje srednjega in nižjega cenovnega razreda, na katerih je bilo več potnikov. Na ladjah višjega cenovnega razreda pa je potnikov običajno manj, a so veliko bolj luksuzne. Foto: Mestna občina Koper

Kaj potnikom ponudijo ob prihodu v pristanišče

Potniške ladje, ki priplujejo v Koper, običajno tam ne ostanejo čez noč: pridejo zjutraj, odidejo pa popoldne ali pozno zvečer. Precej potnikov s križark je povratnikov in si ob prihodu ogledajo mesto Koper, na voljo pa jim je tudi ogled s turističnim ("Hop on Hop off") avtobusom do Pirana, pa ogledi Izole in vasice Padna. Ravno ta, pa tudi druge manjše vasice, se je turistično razvila zaradi prihoda potniških ladij in teh gostov v mesto.

Nekateri se odločijo za ogled Hrastovelj, iskanje tartufov ali degustacijo vin, med ponudbo pa najdemo tudi bolj klasične destinacije, kot je ogled Lipice, Postojnske jame, Škocjanskih jam in Ljubljane. Na nekaterih ladjah potnikom izlete ponudijo že dan pred prihodom, drugi pa se za to odločijo ob prihodu v pristanišče.

V velikih evropskih turističnih krajih, kot so Barcelona, Dubrovnik in Benetke, se križark otepajo, v Kopru pa si želijo, da bi število teh gostov povečali. Ladja Celebrity Infinity. Foto: Mestna občina Koper

Za premožne goste zaprli del mesta

Trikrat letno pa v Kopru poteka tudi družabni dogodek Azamazing, ki ga eden od prestižnih ladjarjev organizira za svoje goste. Gre za dogodke, ki jih običajno izvedejo na bolj mondenih destinacijah, v Barceloni, Cannesu in Toskani. Ta dogodek oglašujejo tudi na vseh borzah, za mesto in celotno Slovenijo pa predstavlja veliko promocijo, dodajajo na občini. Letošnji prvi dogodek se je odvil v maju, zaradi njega pa so v Kopru takrat zaprli osrednji Titov trg, kar je zmotilo tudi nekatere prebivalce. Na nedopustno privatizacijo javnega prostora so takrat opozorili tudi v stranki Levica.

V povprečju porabijo okoli 75 evrov

Zadnja leta k nam prihaja vse več gostov z ladij višjega cenovnega razreda, ki so v Sloveniji pripravljeni pustiti tudi nekaj več denarja. Za te ladje je značilno, da na vsakega potnika pride skoraj en član posadke, in ko ti potniki ladjo zapustijo, gredo v trgovino, v restavracije, na izlete. Podatki kažejo, da povprečen ladijski potnik pri nas porabi okoli 75 evrov, člani posadke pa po 25.

Turisti: Cene za turiste so fantastične

Včeraj je v Koper priplula ladja Marella Discovery, na njej je prostora za več kot 1.800 potnikov in približno 700 članov posadke. Na ladji, ki je dolga 264 metrov in ima 918 kabin, najdemo kino na prostem, plezalno steno, minigolf, pa tudi notranji bazen. Gostje so bili z obiskom Slovenije zadovoljni.

"Slovenija je prelepa, zelo čista, zelo mirna, ljudje so zelo prijazni. In cene za turiste so fantastične," je povedala Linda s Škotske.

"Prvič sem v Sloveniji, žena ima rojstni dan, tako da je poseben dan. Prišla sva s križarko, malo se razgledujemo, naslednjič pa bova morda prišla sem na počitnice," pa je povedal James iz Anglije.

Križarka s 1.200 potniki v zadnjem trenutku napovedala svoj prihod

V Kopru so v zadnjih dneh sicer gostili več velikih križark. Na potniški terminal je zadnji konec tedna dvakrat priplula ladja Celebrity Infinity, v soboto je v slovenske vode priplula ladja Celebrity Constellation, v ponedeljek pa potniška ladja Marella Celebration, ki je svoj prihod napovedala v zadnjem trenutku.

Marella Celebration Foto: Mestna občina Koper

Križarka Marella Celebration – gre za 215 metrov dolgo potniško ladjo – je v mesto pripeljala 1.200 potnikov in približno 600 članov posadke. Zgrajena je bila leta l. 1984, zanjo pa so takrat odšteli 160 milijonov ameriških dolarjev. Na ladji najdemo številne bare in restavracije, igralni salon in gledališče, potniki pa se lahko razvajajo tudi v centru dobrega počutja, fitnesu in več zunanjih bazenih.

V Kopru tudi ena bolj prestižnih potniških ladij

Danes pa se v Koper vrača ena bolj prestižnih potniških ladij Viking Star. Na njej je prostora za približno 950 potnikov in okrog 500 članov posadke.

Foto: Mestna občina Koper

Kot so sporočili s koprske občine, ladja slovi po modernem dizajnu, eleganci in udobju, ki ga nudi svojim potnikom na krovu. Vseh 465 kabin je namreč opremljenih z balkonom, gostje pa se med križarjenjem lahko razvajajo tudi v centru dobrega počutja, ki je opremljen s savno in ledeno jamo, ter dveh bazenih.