V Kopru vedno več križark, do konca sezone še 38 #video

Število turistov v Sloveniji se je tako letos povečalo za kar 5 odstotkov. Medtem ko se v Dubrovniku, Benetkah in Barceloni otepajo množičnega naskoka velikih potniških ladij, jih v Kopru komaj čakajo in si želijo njihovega obiska tudi izven glavne sezone. Čeprav bo naše največje mesto na Obali letos spet postavilo rekord, 110 tisoč gostov s križark, želi Koper to število povečati na 250 tisoč.

Sezona prihodov potniških ladij je šele na polovici - letos jih pričakujejo 71, novo že v petek. A ladje s seboj ne pripeljejo le zadovoljnih turistov, temveč povzročajo tudi nezadovoljstvo domačinov, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

"Zelo veliko mi je do tega, da se krajina ohrani, da se ne prenasiči z množičnim turizmom, ker običajno za domačine ostaja bolj čiščenje in slaba volja," je povedal Tone Kladnik, ki v Kopru živi že 40 let.

Turist z ladje v obiskanem kraju povprečno zapravi 75 evrov, v Kopru pa v naslednjih sedmih dneh pričakujejo pet prihodov. Foto: Mestna občina Koper

Do konca sezone bo v Koper priplulo še 38 potniških ladij

"Doslej je k nam priplulo 33 potniških ladij, z njimi okrog 45 tisoč potnikov, do konca letošnje sezone pa pričakujemo še 38 potniških ladij in z njimi nekje več kot 60 tisoč potnikov," je povedala Marina Jelen iz kabineta župana na Mestni občini Koper.

"Lahko se zgodi, da bomo presegli rekordno leto 2011, ko je k nam prišlo 78 potniških ladij, z njimi pa nekaj manj kot 109 tistoč potnikov," je napovedala Marina Jelen.

Na občini Koper pojasnjujejo, da so se delavci v turizmu že prilagodili takšnemu navalu turistov.

"V zadnjem času beležimo večji obisk ladij višjega cenovnega razreda. Gre za goste, ki načeloma potem tudi več pustijo na neki destinaciji oziroma se tudi odločajo za več izletov, za več produktov, ki jih ponujamo," pojasnjuje Jelenova.

"Lahko se zgodi, da bomo presegli rekordno leto 2011, ko je k nam prišlo 78 potniških ladij, z njimi pa nekaj manj kot 109 tistoč potnikov," je napovedala Marina Jelen. Foto: Planet TV

Za razliko od prebivalcev, se ladij veselijo trgovci

Turist z ladje v obiskanem kraju povprečno zapravi 75 evrov, v Kopru pa v naslednjih sedmih dneh pričakujejo pet prihodov, kot je povedal Ivan Tratnik iz Turistične agencije Istranka.

Porast obiska križark v tem obdobju občutijo tudi trgovine s kristali in poldragimi kamni.

"Ko so tu ladje, ulice oživijo, veliko je ljudi, tudi vzdušje je drugačno in s tem poletje. Velik vpliv ima, smo zadovoljni," je povedala Aleša Plavčak, prodajalka v trgovini Ahat.

Križark in njihovih turistov se najbolj razveselijo trgovci in gostinci. Foto: Planet TV

Ob množičnem prihodu turistov je potrebno okrepiti tudi ekipe, ki delajo v gostinstvu tik ob pristanišču, nam pove vodja kavarne Kapitanija David Delfar.

"Vedno, ko so tu barke, imamo veliko obiskovalcev. To so tudi gosti, ki lahko malo več zapravijo oziroma si privoščijo, vedo, da so na dopustu, verjetno je tudi standard malo boljši. Nekako vidimo, da je tudi obisk boljši kot lani," je povedal Delfar.

Med pogostimi obiskovalkami koprskega pristanišča je križarka MSC Musica. Foto: Planet TV