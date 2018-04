Po Sredozemlju pluje največja križarka na svetu #foto #video

V začetku aprila je iz Barcelone v Španiji izplula največja križarka na svetu, popolnoma nova Symphony of the Seas. Dolga je več kot 360 metrov, sprejme skoraj 9.000 potnikov in članov posadke, ima 18 nadstropij, 24 bazenov in prav toliko dvigal.

Družba Royal Caribbean je naredila osem od desetih največjih križark na svetu, a ta zares presega vse rekorde. Foto: Royal Caribbean Luksuzna ladja je iz Barcelone odplula proti Palmi de Mallorci, potniki se bodo ustavili še v Provansi v Franciji ter v Firencah, Pisi, Rimu in Neaplju v Italiji. Za takšno osemdnevno potovanje se cene začnejo pri okoli 1.300 evrih na osebo. Jeseni bo ladja odplula v matično luko v Miamiju na Floridi in nato plula po Karibih.

Ladja presežkov ima tudi najvišji tobogan na morju

Lahko bi dejali, da ladja poka po šivih od rekordov, a ne le v velikosti in drugih številkah, povezanih z gradnjo, ki je trajala tri leta. Ima tudi najvišji vodni tobogan in najhitrejši internet na morju ter več umetniških del, kot je slik v slavnem francoskem muzeju Louvre.

"Ko sem ladjo prvič zagledal, me je najbolj presenetilo to, kako ogromna je," je za CNN povedal Baldwin Yeung, direktor prodaje in marketinga družbe Royal Caribbean v Hongkongu. Kot pravi, naredi velik vtis, saj jo lahko zagledaš v trenutku, ko prideš z letališča. Ker je tako velika, se jo vidi do okoli 15 minut oddaljenega pristanišča.

Kot je povedal Yeung, bodo pluli v pristanišča, kjer natančno vedo, kako ravnati z gosti križark, manjši kraji jih ne zanimajo.

[video: 67978 / Ladja presežkov in rekordov]

Na križarki prav vsak najde nekaj zase. V sedmih tematskih soseščinah bodo uživali tako tisti, ki si želijo umirjenega poležavanja, kot tisti, ki si želijo adrenalinskih aktivnosti. Foto: Royal Caribbean

Potniki lahko izbirajo med 24 različnimi bazeni v 18 nadstropjih. Foto: Royal Caribbean

Ladja ima najvišji tobogan na morju, po katerem se lahko spustite kar deset nadstropij globoko, po njem pa potujete 13,14 sekunde. Foto: Royal Caribbean

Prireditveni prostori ponujajo veliko znanih uprizoritev, od akrobatskih točk do muzikalov in drsanja na ledu. Foto: Royal Caribbean

Na križarki je več umetniških del, kot je slik v francoskem Louvru. Foto: Royal Caribbean

V velikih družinskih suitah je zelo dobro poskrbljeno za zabavo otrok, vsem željam pa ustreže zasebna strežba. Foto: Royal Caribbean

Na križarki je tudi park, v katerem je več kot 20 tisoč tropskih rastlin. Foto: Royal Caribbean

Med oddihom v družinski suiti bodo otroci zagotovo najbolj cenili tobogan iz zgornjega v spodnje nadstropje in legosteno od tal do vrha suite, starši pa udobje terase in masažno kad. Foto: Royal Caribbean

Na krovu je 24 restavracij, kar je največ, kar jih je kadarkoli imela katerakoli križarka. Foto: Royal Caribbean

Za kulinarično doživetje skrbi 1.085 ljudi 51 različnih nacionalnosti, restavracije pa ponujajo skupno 5.189 sedežev in samo v specializiranih restavracijah več kot 350 različnih jedi. Foto: Royal Caribbean

Mnoge na ladji najbolj navdušujejo prav dogodki in predstave. Foto: Royal Caribbean

Krogla Volkswagnovega hrošča umetnika Ichwana Noora na glavni promenadi Foto: Royal Caribbean

Bionic Bar je bar, kjer koktajle mešata dve robotski roki. Za njuno izdelavo in testiranje so porabili 41.600 ur dela. Zmešata dve pijači na minuto in okoli tisoč pijač dnevno. Foto: Royal Caribbean