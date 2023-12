Načrt, ki si ga želi marsikdo: zakonca prodala vse, živela bosta na križarki

Ameriška zakonca iz Floride, John in Melody Hennessee, nameravata do konca svojega življenja preživeti na križarjenju po svetu, poroča SkyNews, potem ko sta pred tremi leti prodala skoraj vse svoje imetje, vključno z domom in podjetjem. Kupila sta tudi avtodom za potovanje, a se je danes 76-letni John naveličal vožnje.

Na družbenem omrežju sta našla oglas za 274-dnevno križarjenje s križarko Royal Caribbean in tako se je začela njuna pomorska pustolovščina.

Trenutno raziskujeta Dominikansko republiko

Par trenutno križari po Dominikanski republiki, že pred tem pa sta obiskala Avstralijo, Novo Zelandijo in južni Pacifik. A čeprav je njun nov način življenja bolj razburljiv kot na kopnem, pa trdita, da je tudi cenejši, saj ne plačujeta več hipoteke, stroškov za stanovanje, zavarovanja vozila in zavarovanj lastnine ter drugih stvari, ki sta jih potrebovala na kopnem. "Seznam se lahko nadaljuje. Prepričana sva, da je križarjenje cenejše," pravita John in 64-letna Melody.

"Zdaj plačujeva telefonski račun, račun za ladjo in nekaj računov za kreditne kartice, ko gremo na kopno, a to je to," je za SkyNews povedal John.

Kmalu se bosta preselila na ladjo Villa Vie

Čeprav se zdaj selita iz ladje na ladjo, se bosta zakonca kmalu za stalno naselila na ladjo Villa Vie, ki bo svet obkrožila vsaka tri leta in na kateri bo 30 odstotkov potnikov stalnih prebivalcev ladje. A življenje na krovu Villa Vie ne bo poceni. Notranja kabina se začne pri vrtoglavih 99 tisoč dolarjih, vila s pogledom na ocean pa stane 249 tisoč dolarjev, poleg tega pa je potrebno plačati še 8 tisoč dolarjev mesečne pristojbine.

Videla sta že digitalne upodobitve njunega novega doma, kjer naj bi imela sobo z majhno kuhinjo in zložljivo posteljo v dnevni sobi za goste. Na križarki nameravata po besedah Melody ostati najmanj petnajst let. Poleg tega se jima bo na križarki pridružila tudi razširjena družina, Johnov sin ima 54 let, Melodyina hčerka pa 43 let. Zakonca vseeno ne skrbi, da bi z družino zaradi križarjenja izgubila stik, ali da bi jima bilo življenje na morju dolgočasno.