Šest mesecev na križarki: osem potnikov le prispelo domov

Ko so marca pripluli na zahodno obalo Avstralije so na ladji odkrili 36 okuženih s covid-19, zato so bili vsi preostali potniki v obvezni karanteni.

Ko so marca pripluli na zahodno obalo Avstralije so na ladji odkrili 36 okuženih s covid-19, zato so bili vsi preostali potniki v obvezni karanteni. Foto: Morten Hansen

Številni so imeli težave med epidemijo zaradi pomanjkanja socialnih stikov, a so se po rahljanju ukrepov lahko počasi lahko vrnili v svoje življenje. To vsekakor ne drži za osem potnikov, ki so šest mesecev preživeli na prazni križarki in so predvčerajšnjim le pripluli v nemško pristanišče Bremerhaven.

MV Artania se je vrnila v pristanišče Bremerhaven dva meseca kasneje, kot je zaradi epidemije koronavirusa to storila večina križark. Potniki so iz Hamburga 21. decembra lani odšli na 140-dnevno pot okoli sveta, a jim je kmalu načrte prekrižal izbruh koronavirusa.

Ko domov vrneš šele po šestih mesecih

Ko je Artania marca prispela do obale zahodne Avstralije je bilo na njej 36 potnikov pozitivnih na covid-19. Vse so poslali v karanteno v Na ladjo so ljudje prinesli hrano in pošiljali razglednice, vsekakor pa je bila šestmesečno čakanje na vrnitev domov izziv za celotno posadko in osem potnikov. Foto: Morten Hansen bližnjo bolnišnico, od tega so trije kasneje izgubili življenje. Preostali potniki so bili v karanteni na sami križarki do konca marca, ko so jih testirali in vsem zdravim potnikom dovolili izkrcanje. Slednji so lahko z letali odšli domov, a osem potnikov se je odločilo, da bodo do doma raje odšli z ladjo.

A njihova plovba nazaj do Nemčije se je drastično zavlekla, saj je morala križarka opraviti postanek v jugovzhodni Aziji, kjer so odložili nekaj članov posadke. Morten Hansen, kapitan Artanie je nekdanja nemška zvezda resničnostnih šovov, zato je izkoristil ponoven trenutek slave in celotno pot s fotografijami ter videi objavljal na družabnem omrežju Facebook. Tako so lahko šestmesečno kalvarijo družinski člani osmih potnikov, nekdanji potniki, ki so že bili doma in drugi vsakodnevno spremljali kaj se dogaja na velikanski križarki.

MV Artania je iz Pertha proti Nemčiji izplula 2. aprila. V nemško pristanišče so se vrnili šele konec maja. Foto: Wikimedia Commons

Med čakanjem na vrnitev domov na križarki celo poroka

Hansen je povsem odkrito prikazoval dogajanje na prazni križarki in se vmes večkrat zahvalil domačinom na poti, ki so jim darovali hrano in druge nujno potrebne zaloge. Med čakanjem na pot domov so člani posadke in osem potnikov našli načine kako preživeti dneve. Hansen je en dan z ladjo izplul in opravil takšno pot, da je na radarju pot njihove poti izrisala srce. Nekaj dni pred izplutjem iz Pertha sta se na križarki dva člana posadke celo poročila.

Po skoraj šestih mesecih je Artania tako le zaplula nazaj v Nemško pristanišče, kjer so jo lahko zapustili potniki in vsi člani posadke.