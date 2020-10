Nova uspešnica: ogledajo si "parkirano" križarsko velikanko

Epidemija je praktično čez noč sesula svet križarjenj okoli sveta, lastniki teh plavajočih hotelov pa so bili primorani poiskati dovolj veliko parkirišče za svoje ladje velikanke. Največja izmed, Allure, samuje pri obali Velike Britanije, v zalivu Poole v angleškem kanalu, kjer je lokalni vodič prišel na odlično idejo in sedaj nudi oglede te zapuščene velikanke.

Ideja Paul Derhama, nekdanjega kapitana križarke P & O Aurora in zdajšnjega lastnika manjšega ladje Josephine pravzaprav ni bila slaba. Ko je julija na družabnem omrežju svojo idejo o ogledu parkirane največje križarke na svetu delil z drugimi je v nekaj urah zapolnil dva termina, kasneje pa še dodatna dva termina.

Kdo le ne bi odšel na ogled največje med vsemi

Allure je štirikrat večja kot Titanic in ima na krovu skulpturo žirafe v velikosti treh minijev. Royal Caribbeaan je svoj sveti gral med križarkami zasidral ob britanski obali, ta velikanska gmote kovine, ki v tišini samuje sredi morja pa je že pritegnila številne turiste.

Pred izbruhom epidemije je Allure na eno potovanje okoli sveta s seboj vzela skoraj šest tisoč ljudi, na njej so številni kazinoji, restavracije in bazeni. V sobah se nabira prah in edini prebivalci so pajki ter galebi. Edini zvok motorja pa ustvarijo ladje kapitana Derhama z obiskovalci, ki s strahospoštovanjem ogledujejo parkirano Allure.

Foto: Reuters

Prvič v vodi leta 2010

Ladjo Allure je zgradilo podjetje STX Europe v finski ladjedelnici Turku. V primerjavi z manjšim razredom ladij je Allure (razred Oasis) širša za 8,5 metra ima za 45 odstotkov večjo tonažo (225.282 tone) in lahko prevaža do 5.400 potnikov. Izpodriv ladje je okrog 100.000 ton, primerljivo s superletalonosilko razreda Nimitz.

Pri načrtovanju so izbrali širok trup za stabilnost, namesto velikega ugreza. Ugrez je okrog 9 metrov, relativo majhen v primerjavi z višino ladje. Moč za pogon ladje in generiranje elektrike zagotavlja šest dizel motorjev - trije šestnajstvaljni Wärtsilä 16V46D - vsak z 18.860 kilovati in trije dvanajstvaljni Wärtsilä 12V46D z 13.860 kilovati. Poraba goriva pri polni moči je 5.210 litrov za en 16-valjni motor in 3.910 litrov za 12-valjni motor. V pristaniščih Allure pomagajo štirje stranski potisniki z 5500 kilovati. Na ladji je 18 reševalnih čolnov s kapaciteto 370, skupaj za 6.660 ljudi.