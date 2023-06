Novo pošiljko kokaina med bananami prestregli v Španiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska policija je v četrtek zasegla šest ton in pol kokaina, ki so ga prevažali v pošiljkah banan. Vrednost kokaina je ocenjena na 223 milijonov evrov. Med operacijo so aretirali 13 ljudi.