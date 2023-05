Spet našli kokain v Rastoderjevih škatlah z bananami

Italijanski cariniki so v torek objavili video posnetek, ki prikazuje odkritje 2,7 tone čistega kokaina v pristanišču Gioia Tauro. Na posnetku na kartonskih škatlah, ki so sicer namenjene transportu sadja, so vidne oznake banan blagovne znamke derby slovenskega podjetja Rastoder.

Zavitki s kokainom so bili v dveh zabojnikih, v tovoru sadja, sestavljenem iz 78 ton banan, poroča italijanska agencija ANSA. Pošiljka je prispela iz Guayaquila v Ekvadorju in namenjena v Armenijo, prek pristanišča Batumi v Gruziji. Na trgu bi omenjena pošiljka dosegla ceno več kot 800 milijonov evrov.

Operacija, ki je privedla do zasega skoraj treh ton kokaina in je bila namenjena boju proti mednarodni trgovini z mamili, je bila izvedena ob koordinaciji in vodenju direktorata za boj proti mafiji okrožja Reggio Calabria.

Pristanišče Gioia Tauro je pogosto na udaru mamilarskih prerodajalcev. Tako so po poročanju tiskovne agencije od januarja 2021 tam do danes skupno zasegli približno 37 ton kokaina.

Tako ni nenavadno, da pristanišču posvečajo posebno pozornost. V sporočilu za javnost carinske službe tako piše, da je "dosežen izjemen rezultat s pomočjo obveščevalne dejavnosti in nenehne analize komercialnih poti."

Kokain je bil skrit na več različnih mestih

Zbrane informacije so potrdile preiskovalne hipoteze in potrebo po nadaljnjem pregledu dveh hladilnih zabojev, v katerih je bil skrit kokain. Drogo so identificirali po dolgem in zahtevnem iskanju, s pomočjo sofisticiranih skenerjev in psom, specializiranim za iskanje droge. Na podlagi izsledkov preiskave so odkrili še dodatnih 600 kilogramov kokaina, ki je bil skrit v šestih zabojnikih na različnih mestih – med blagom, v dvojnih dnih ali v stenah zabojev.

Vsi zabojniki so prevažali eksotično sadje s poreklom iz Ekvadorja in bi morali po pretovarjanju v Gioia Tauro nadaljevati pot v različna pristanišča, tako v Italiji kot v tujini, zlasti na Hrvaškem, v Grčiji in tudi v Gruziji.

Kot je Izet Rastoder, lastnik blagovne znamke derbi dejal za N1, o najdbi ne ve ničesar, vendar pa ni bilo prvič, da so v njegovem blagu našli tihotapljeno drogo.

Tako na njegovo podjetje kot na slovensko policijo smo naslovili vprašanja v zvezi z navedenim primerom, na odgovore še čakamo.