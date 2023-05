Rastoder: Kokaina v naši pošiljki ni bilo

V podjetju Rastoder so se odzvali na video posnetek italijanskih carinikov, ki prikazuje odkritje 2,7 tone čistega kokaina v pristanišču Gioia Tauro in na katerem so vidni zaboji banan njihove blagovne znamke Derby. Pravijo, da so obtožbe, da naj bi v teh zabojih našli prepovedane substance, neresnične.

"Guarda di Finanza je izdala sporočilo za javnost, v katerem je izrecno navedla, da so bile vse najdbe v zabojnikih, ki so prišli iz Ekvadorja. Škatle podjetja Derby, ki so za sekundo vidne v videu, imajo označbe Kolumbija. Prav tako lahko zagotovimo, da z Armenijo (kamor naj bi potovala pošiljka, op. a.) ne poslujemo, tako da omenjena najdba ni povezana z nami," so zapisali v podjetju in dodali, da po njihovih informacijah noben kontaminiran zabojnik ni bil del njihove pošiljke.

"Bananski zabojniki so stalna tarča tihotapskih združb. Temu botruje predvsem dejstvo, da je daleč največ zabojnikov iz Južne Amerike na poti v Evropo s sadjem. Že iz dotičnega videa je v nekaj sekundah videti vsaj tri različne znamke banan. Samo podjetje Rastoder na teden pripelje povprečno 200 zabojnikov banan, na ladjah pa je prek 1000 zabojnikov s sadjem. S težavo se tako sooča celotna industrija, tako da imamo v verigi logistike poostrene varnostne ukrepe, vključno z vstopnimi pristanišči in štirimi plombami, ki jih ima vsak zabojnik," pojasnjujejo v družbi.

Zavitke s kokainom so italijanski cariniki sicer našli dveh zabojnikih, v tovoru sadja, sestavljenem iz 78 ton banan, je poročala italijanska agencija ANSA. Pošiljka je prispela iz Guayaquila v Ekvadorju in namenjena v Armenijo, prek pristanišča Batumi v Gruziji. Na trgu bi omenjena pošiljka 2,7 tone čistega kokaina dosegla ceno več kot 800 milijonov evrov.