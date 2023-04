Profesor bežigrajske gimnazije na maturantskem plesu užival kokain

Na Gimnaziji Bežigrad so za incident izvedeli v ponedeljek. "Profesorja, ki je v resnici prek pogodbe pri nas zaposlen kot naravni govorec, sem takoj poklicala na zagovor in ga soočila s položajem," je za 24ur.com povedala ravnateljica.

In dodala: "Na dogajanje so me opozorili predvsem razredniki četrtih letnikov. Profesor je odpoved dal sam in od torka ne poučuje več na naši gimnaziji."

Kot še poroča omenjeni portal, je ravnateljica govorila tako s predstavniki dijakov četrtega letnika kot tudi s predstavnikom staršev: "Predstavila sem jim položaj in jih seznanila z odpovedjo profesorja. Strinjali so se, da smo v primeru postopali korektno." Preostale starše je o dogodku obvestila prek elektronske pošte.