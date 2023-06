Na Reki zasegli največ kokaina v zgodovini Hrvaške

V reškem pristanišču so zasegli več kot pol tone kokaina visoke čistosti v vrednosti 20 milijonov evrov. Kot so zapisali na portalu, je to rezultat velikih akcij policije in carine v zadnjem mesecu in pol. Droga je bila v zabojnikih, nato pa naj bi jo s tovornjaki prepeljali na končne cilje, najverjetneje v države zahodne Evrope.