V švicarskem Davosu se danes začenja 55. Svetovni gospodarski forum (WEF), na katerem bo približno 2.500 politikov, strokovnjakov, gospodarstvenikov in predstavnikov različnih organizacij razpravljalo o globalnih izzivih. Največ pozornosti bodo namenili umetni inteligenci, podnebnim spremembam in konfliktom po svetu.

Splošna tema letnega srečanja v Davosu je Sodelovanje v inteligentni dobi, s katero je povezan hiter tehnološki napredek, ki prinaša tako koristi kot tveganja za družbo. "Umetna inteligenca, zlasti generativna, je v zadnjih nekaj letih spremenila pravila igre," je ob predstavitvi letošnje agende izpostavil generalni direktor WEF Mirek Dušek.

Ob tem je poudaril potrebo po vzpostavitvi standardov za etično uporabo te tehnologije. "Povsem jasno je, da prinaša nove priložnosti, vendar je prav tako jasno, da prinaša tudi tveganja, zato je zelo pomembno, da teh tehnologij ne uvajamo brez upoštevanja etičnih, družbenih in drugih pomembnih vidikov," Duška povzemajo tuji mediji.

Generalna direktorica WEF Gim Huay Neo je opozorila, da inteligentne dobe brez zdravega planeta ni. "Brez sodelovanja ne bomo mogli nasloviti izrednih podnebnih razmer," je poudarila in navedla, da je bila povprečna globalna temperatura lani 1,54 stopinje Celzija nad predindustrijskim povprečjem.

Med ključnimi temami tudi vojni konflikti

Med ključnimi temami v Davosu bodo tudi vojni konflikti, zlasti na Bližnjem vzhodu. Kot je napovedal predsednik in izvršni direktor WEF Borge Brende, bodo panelisti naslovili razmere v Gazi, razpravljali bodo o morebitni eskalaciji konflikta v regiji, predvsem med Izraelom in Iranom, prav tako se bodo dotaknili prihodnosti Sirije po padcu režima Bašarja al Asada.

"Menim, da najhuje še ni za nami," je dejal Brende, pri čemer je poudaril, da bo v Davosu močna iranska delegacija, ki jo bo vodil podpredsednik Mohamed Džavad Zarif. "Pogoji za dialog bodo tako vzpostavljeni in upajmo, da bomo našli pot do miru in sprave," je dejal.

Spomnil je tudi na preostale konflikte po svetu, med drugim v Sudanu, Mjanmaru in Ukrajini. "Vemo, da se vojna v Ukrajini na žalost nadaljuje in ima velike humanitarne posledice," je dejal in dodal, da bo imel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na forumu poseben nagovor.

Trump se bo voditeljem pridružil v četrtek prek videopovezave

Z začetkom letošnjega WEF sovpada tudi inavguracija predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se bo voditeljem na forumu pridružil v četrtek prek videopovezave. V Davosu bodo sicer izmed političnih voditeljev med drugim prisotni predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, podpredsednik kitajske vlade Ding Šuešjang, nemški kancler Olaf Scholz in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, argentinski predsednik Javier Milei in španski premier Pedro Sanchez. Prav tako bo v Davosu evropska komisarka za širitev Marta Kos.

Prav tako bo v Davosu evropska komisarka za širitev Marta Kos. Foto: STA

"Veseli smo, da bodo z nami ključni voditelji največjih svetovnih gospodarstev – ZDA, Kitajske in EU," je dejal Brende. Spomnil je, da se je Trump v prvem mandatu WEF udeležil v živo, upa, da bo tako tudi v prihodnje. "Tokrat pa bo dober trenutek, da bomo izvedeli več o njegovi novi administraciji in njegovih tokratnih prioritetah," je dodal.

Brende ne ve, ali bo v Davos priletel multimilijarder in Trumpov tesen zaveznik Elon Musk. "Ne vem, je pa seveda vabljen skupaj s Trumpom, ki se nam bo, upamo, pridružil prihodnje leto," je odgovoril na vprašanje o Muskovi udeležbi.

55. Svetovni gospodarski forum bo potekal v času največje generacijske globalne negotovosti

Prav tako bodo v švicarsko zimsko središče odleteli generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, generalna sekretarka Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva, generalni sekretar Nata Mark Rutte in direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Po Brendejevih besedah se letošnji WEF odvija v času največje generacijske globalne negotovosti. "V tem nestanovitnem podnebju lahko izzive naslovimo le z ustvarjanjem novih priložnosti skozi inovativne in skupne pristope," je dejal izvršni direktor gospodarskega foruma, ki ga bo letos varovalo več kot 500 pripadnikov švicarske vojske.